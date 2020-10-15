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Угрозы и насмешки не прекращаются: названы самые опасные для женщин социальные сети

Социальные сети стали платформой для насмешек и издевательств над женщинами

сегодня, 17:44
Автор:

Павел Зинченко

Женщины сталкиваются с дискриминацией и сексуальными угрозами в социальных сетях каждый день. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного организацией Free To Be Online, которая борется за права женщин и девушек по всему миру. Об этом сообщает Womo.

Угрозы и насмешки не прекращаются: названы самые опасные для женщин социальные сети

Социальные сети опасны для женщин

Исследователи провели опрос среди девушек из 22 стран мира. При проведении опроса выяснилось, что большинство из них сталкиваются с оскорблениями в свой адрес. В первую очередь речь идет о бодишейминге и угрозах сексуального насилия.

Женщины рассказывают, что когда они жалуются на сообщения, содержащие оскорбительный смысл, обидчики продолжают их преследовать даже после блокировки аккаунта.

"Система сломана и что-то нужно менять", — сообщает австралийская активистка по борьбе за права женщин Тина Муняньива.

Известно, что чаще всего жертвами угроз и бодишейминга женщины становятся в таких социальных сетях, как Facebook (39%) и Instagram (23%). Реже женщин оскорбляют в WhatsApp (14%), Snapchat (10%) и Twitter (9%). Самой безопасной платформой является TikTok.

Как сообщало издание "Комментарии", популярные социальные сети заблокировали каналы Дональда Трампа.


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