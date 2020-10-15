Угрозы и насмешки не прекращаются: названы самые опасные для женщин социальные сети

Женщины сталкиваются с дискриминацией и сексуальными угрозами в социальных сетях каждый день. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного организацией Free To Be Online, которая борется за права женщин и девушек по всему миру. Об этом сообщает Womo.



Социальные сети опасны для женщин

Исследователи провели опрос среди девушек из 22 стран мира. При проведении опроса выяснилось, что большинство из них сталкиваются с оскорблениями в свой адрес. В первую очередь речь идет о бодишейминге и угрозах сексуального насилия.



Женщины рассказывают, что когда они жалуются на сообщения, содержащие оскорбительный смысл, обидчики продолжают их преследовать даже после блокировки аккаунта.

"Система сломана и что-то нужно менять", — сообщает австралийская активистка по борьбе за права женщин Тина Муняньива.

Известно, что чаще всего жертвами угроз и бодишейминга женщины становятся в таких социальных сетях, как Facebook (39%) и Instagram (23%). Реже женщин оскорбляют в WhatsApp (14%), Snapchat (10%) и Twitter (9%). Самой безопасной платформой является TikTok.

Как сообщало издание "Комментарии", популярные социальные сети заблокировали каналы Дональда Трампа.

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