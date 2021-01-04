kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.01.2021

BTC/USD

31037.68

ETH/USD

993.52

LTC/USD

151.40

НБУ 04.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои
commentss НОВОСТИ Все новости

Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои

Мессенджер не работал всего несколько минут, но сбои коснулись многих стран

сегодня, 14:55
Автор:

Вечканова Елена

В работе популярного мессенджера Telegram снова произошли масштабные сбои. Проблемы с функционированием имели как пользователи мобильного приложения, так и веб-версии.

Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои

Telegram снова сбоит. Фото из открытых источников

Официальной причины сбоев пока не сообщается. Впрочем, судя по реакции соцсетей, Telegram "лег" на территории многих государств. Кроме украинских пользователей, о неполадках в пользовании мессенджером сообщали граждане Беларуси, России, нескольких англоязычных стран.

Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои - фото 2
Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои - фото 3
Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои - фото 4

Суть проблемы заключалась в том, что в Telegram отсутствовала связь с сервером, благодаря чему не загружались ни новые сообщения, ни вообще диалоги.

Сейчас технические сбои вроде устранены, но мессенджер все еще иногда работает с задержкой.

Новость обновляется.

Предыдущие масштабные проблемы с работой "телеги" на территории Европы и Ближнего Востока пришлись на 16 декабря. Тогда представители компании не объяснили причин неполадок, но "пофиксили" все в рекордно быстрые сроки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ