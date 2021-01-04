Telegram, живи: в работе популярного мессенджера снова произошли сбои

В работе популярного мессенджера Telegram снова произошли масштабные сбои. Проблемы с функционированием имели как пользователи мобильного приложения, так и веб-версии.

Telegram снова сбоит. Фото из открытых источников

Официальной причины сбоев пока не сообщается. Впрочем, судя по реакции соцсетей, Telegram "лег" на территории многих государств. Кроме украинских пользователей, о неполадках в пользовании мессенджером сообщали граждане Беларуси, России, нескольких англоязычных стран.

Суть проблемы заключалась в том, что в Telegram отсутствовала связь с сервером, благодаря чему не загружались ни новые сообщения, ни вообще диалоги.

Сейчас технические сбои вроде устранены, но мессенджер все еще иногда работает с задержкой.

Новость обновляется.

Предыдущие масштабные проблемы с работой "телеги" на территории Европы и Ближнего Востока пришлись на 16 декабря. Тогда представители компании не объяснили причин неполадок, но "пофиксили" все в рекордно быстрые сроки.

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