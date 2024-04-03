Telegram вводит монетизацию для авторов: как это работает

В последнем обновлении, мессенджер Telegram внедрил долгожданную функцию, которая позволяет авторам каналов получать финансовое вознаграждение за свой труд. Согласно официальному блогу разработчиков, теперь создатели контента могут рассчитывать на 50% дохода от рекламы, размещаемой под их постами. Это обновление открывает новые возможности для монетизации креативности и усилий авторов.

Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов

Однако, получение дохода предполагает использование блокчейн платформы TON и криптовалюты Tonco, что вносит определенные ограничения. В частности, в Украине и странах СНГ данная функция пока что недоступна.

Кроме этого, обновление Telegram включает в себя ряд инноваций, направленных на расширение функционала бизнес-аккаунтов. Пользователи могут перевести свой личный аккаунт в бизнес, получив доступ к ряду новых инструментов. Среди них — возможность указания локации, часов работы и FAQ, что особенно актуально для представителей малого и среднего бизнеса. Адаптация текста и стикеров на странице нового чата, а также превращение ссылок в наглядные кнопки с конкретными действиями, такими как "Забронировать столик" или "Узнать статус заказа", существенно повышают удобство взаимодействия с клиентами.

Добавление даты рождения в личный профиль с настройками приватности и возможность интеграции собственного канала в профиль как витрину своих услуг или продуктов являются еще одним шагом на пути к созданию максимально удобного и функционального инструмента для ведения бизнеса.

Для активации новых функций пользователям необходимо обновить мобильное приложение через Google Play или App Store. Это обновление является одним из самых значимых для платформы за последнее время, открывая новые горизонты для авторов контента и предпринимателей.