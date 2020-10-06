Стало известно о секретной функции в Инстаграм

6 октября приложение для фото Инстаграм празднует десятилетие: к этой дате в приложение добавили своеобразную "пасхалку" — его иконку на главном экране телефона можно изменить. Об этом сообщает портал о гаджетах The Verge.

Среди доступных вариантов иконки — классическая в стиле Polaroid, а также тематические вариации текущего логотипа и монохромные варианты.

Чтобы получить доступ к новым пиктограммам, надо прежде всего обновить Instagram. Затем перейти к настройкам в приложении и провести экраном вниз. Тогда откроется "дорожка" из эмодзи — если ее пройти до конца, откроется меню с иконками.

Как ранее сообщали "Комментарии", в работе Инстаграм произошел сбой.

По данным источника, жители более 20 европейских стран жаловались на работу приложения на протяжении дня. Что удивительно, с Украины не поступило ни одной жалобы. Если верить статистике, 63% пользователей были недовольны веб-версией приложения (с компьютера не были доступны все привычные опции), у 23% — не работала лента обновлений или просто были проблемы с просмотром новых постов, и еще 13% просто не могли зарегистрироваться или войти в собственную учетную запись, потому что приходило сообщение о неверном логине или пароле.



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