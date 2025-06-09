США объявили рекордное вознаграждение за информацию о хакере родом из Украины

США объявили рекордное вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать создателя вируса RedLine хакера Максима Александровича Рудометова. Это самая большая сумма, предложенная американским правительством по кибербезопасности, за последние десять лет.

Хакер Максим Рудометов. Фото из открытых источников

По данным Государственного департамента США Максим Рудометов родился в 1999 году в Луганской области. Он является автором вредоносного ПО RedLine, которое с 2020 года используется для похищения логинов, паролей, финансовых данных и криптовалютных кошельков у миллионов пользователей по всему миру. Согласно американскому расследованию, Рудометов не только сам использовал вирус, но и распространял его по схеме malware-as-a-service, позволяя другим преступникам покупать доступ к инструменту.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Рудометов переехал в российский Краснодар, где, как считают американские спецслужбы, проживал до конца 2024 года. Его удалось идентифицировать, в частности, из-за анализа метаданных в облачном сервисе iCloud.

В мае 2025 года в даркнете появилось предложение о продаже более 94 миллиардов файлов cookie, почти половина которых, по предварительным оценкам, связана именно с RedLine. Эти данные могут обеспечить преступникам доступ к почтовым ящикам, банковским счетам и криптокошилькам.

Хотя Рудометов, вероятно, все еще находится в России, США активно ищут пути к его аресту. В октябре 2024 года бельгийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в сотрудничестве с Рудометовым. После этого против него официально выдвинули обвинения в США.

"Организация "Награды за справедливость" предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит идентифицировать или определить местонахождение", — говорится в заявлении.

США обещают полную анонимность и защиту сотрудничающим. Власти надеются, что международное давление и вознаграждение мотивируют информаторов помочь в деле глобального масштаба.

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