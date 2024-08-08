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Самые популярные сайты Украины: куда в интернет заходят украинцы

От популярного поисковика до сайта с контентом для взрослых. Какие самые посещаемые сайты в Украине.

сегодня, 11:30
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Автор:
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Slava Kot

Самым популярным сайтом в Украине в июле стал google.com. Поисковик продолжает держать лидерство среди сайтов, посещаемых украинцами в интернете. Также в Украине в лидерах социальные сети, платформы для просмотра видео и новостные агрегаторы.

Самые популярные сайты Украины: куда в интернет заходят украинцы

Какие самые популярные сайты в Украине. Фото из открытых источников

Google, как и в предыдущие месяцы года, стал самым посещаемым сайтом в Украине. На втором месте среди лидеров оказался видеохостинг, предоставляющий услуги по размещению и просмотру видеоматериалов YouTube. Тройку лидеров популярнейших сайтов в Украине занимает социальная сеть Facebook. Еще одной соцсетью, попавшей в 10 самых популярных сайтов стал Instagram, который оказался на пятом месте.

10 самых посещаемых сайтов в Украине в июле:

  • 1. google.com – поисковик;
  • 2. youtube.com – видеохостинг;
  • 3. facebook.com – социальная сеть;
  • 4. ukr.net – агрегатор новостей;
  • 5. instagram.com – социальная сеть;
  • 6. olx.ua – платформа онлайн-объявлений;
  • 7. sinoptik.ua – ресурс прогноза погоды;
  • 8. rozetka.com.ua – интернет-магазин;
  • 9. censor.net – СМИ;
  • 10. pravda.com.ua – СМИ.

В двадцатку самых популярных сайтов в Украине за июль попали также онлайн-энциклопедия "Википедия" — 11 место, сервис energy-ua.info, который предоставляет своим пользователям информацию о почасовых отключениях электроэнергии — 15 место и порносайт PornHub — 20 место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных фильмах, которые искали украинцы в Google.

Также "Комментарии" писали о том, почему ресурс с видеоконтентом для взрослых PornHub настолько популярен по всему миру.



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Источник: https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine/
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