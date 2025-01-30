Рейтинг интернет-провайдеров Украины по скорости интернета

Портал "Комментарии" составил рейтинг украинских интернет-провайдеров по результатам более 2 миллионов проверок скорости интернета для 924 интернет-провайдеров, проведенных пользователями сервиса 2ip.ua в 2024 году. Для рейтинга отбирались провайдеры, имевшие не менее 10 тысяч измерений скорости.

Рейтинг провайдеров Украины по скорости интернета

Согласно данным сервиса 2ip.ua, самый быстрый интернет имеет провайдер "Центр Сервисного Обслуживания" (ЦСО) со средней скоростью загрузки 953 Мбит/с. Скорость интернета была измерена на основе 14 тыс. проверок пользователей этого интернет-провайдера.

На втором месте по скорости загрузки среди интернет-провайдеров оказалась компания "Ланет Нетворк" – 141,75 Мбит/с. Оценка сделана на основе почти 65 тыс. проверок скорости интернета. Тройку лидеров замыкай интернет-провайдер "Копейка" – 134,85 Мбит/с на основе 11 тыс. проверок скорости интернета.

Рейтинг интернет-провайдеров по скорости загрузки интернета в Украине:

— Центр Сервисного Обслуживания (ЦНО) – 953,03 Мбит/с

— Lanet – 141,75 Мбит/с

— Копейка – 134,85 Мбит/с

— Vega – 132,83 Мбит/с

— НашНет – 129,05 Мбит/с

— Индастриал Медиа Нетворк – 117,51 Мбит/с

- LinkCom – 101,96 Мбит/с

— Волз – 101,48 Мбит/с

— Астра-Львов – 101,39 Мбит/с

— Бест Интернет – 99,75 Мбит/с

Согласно WPR, средняя скорость интернета в Украине составляет 49,39 Мбит/с. Самый быстрый интернет в Исландии – 279,55 Мбит/с. Также более 200 Мбит/с в Лихтенштейне и Дании. Наименьшая средняя скорость интернета в Йемене, Сирии и Туркменистане – менее 3 Мбит/с.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что родители назвали малыша в честь провайдера, чтобы получить бесплатный интернет на десятилетие.

Также "Комментарии" писали, что геймер вызвал на реальный бой миллиардера из-за плохого интернета.