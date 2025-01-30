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Рейтинг интернет-провайдеров Украины по скорости интернета

Установлена ​​средняя скорость интернета украинских провайдеров.

сегодня, 12:00
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Slava Kot

Портал "Комментарии" составил рейтинг украинских интернет-провайдеров по результатам более 2 миллионов проверок скорости интернета для 924 интернет-провайдеров, проведенных пользователями сервиса 2ip.ua в 2024 году. Для рейтинга отбирались провайдеры, имевшие не менее 10 тысяч измерений скорости.

Рейтинг интернет-провайдеров Украины по скорости интернета

Рейтинг провайдеров Украины по скорости интернета

Согласно данным сервиса 2ip.ua, самый быстрый интернет имеет провайдер "Центр Сервисного Обслуживания" (ЦСО) со средней скоростью загрузки 953 Мбит/с. Скорость интернета была измерена на основе 14 тыс. проверок пользователей этого интернет-провайдера.

На втором месте по скорости загрузки среди интернет-провайдеров оказалась компания "Ланет Нетворк" – 141,75 Мбит/с. Оценка сделана на основе почти 65 тыс. проверок скорости интернета. Тройку лидеров замыкай интернет-провайдер "Копейка" – 134,85 Мбит/с на основе 11 тыс. проверок скорости интернета.

Рейтинг интернет-провайдеров по скорости загрузки интернета в Украине:

  • — Центр Сервисного Обслуживания (ЦНО) – 953,03 Мбит/с
  • — Lanet – 141,75 Мбит/с
  • — Копейка – 134,85 Мбит/с
  • — Vega – 132,83 Мбит/с
  • — НашНет – 129,05 Мбит/с
  • — Индастриал Медиа Нетворк – 117,51 Мбит/с
  • - LinkCom – 101,96 Мбит/с
  • — Волз – 101,48 Мбит/с
  • — Астра-Львов – 101,39 Мбит/с
  • — Бест Интернет – 99,75 Мбит/с

Согласно WPR, средняя скорость интернета в Украине составляет 49,39 Мбит/с. Самый быстрый интернет в Исландии – 279,55 Мбит/с. Также более 200 Мбит/с в Лихтенштейне и Дании. Наименьшая средняя скорость интернета в Йемене, Сирии и Туркменистане – менее 3 Мбит/с.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что родители назвали малыша в честь провайдера, чтобы получить бесплатный интернет на десятилетие.

Также "Комментарии" писали, что геймер вызвал на реальный бой миллиардера из-за плохого интернета.



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