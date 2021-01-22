Расследование Навального о дворце Путина стало самым популярным видео в украинском YouTube

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального, которому может грозить два с половиной года лишения свободы, о дворце Путина в Геленджике стало наиболее популярным среди украинцев на YouTube.

Дворец Путина - фото из открытых источников

Оппозиционный политический деятель Навальный опубликовал свое расследование два дня назад, и оно уже собрало 53 миллиона просмотров на просторах видеохостинга. В своем видеоролике оппозиционер рассказал "историю крупнейшей взятки", а также продемонстрировал дворец площадью более 17 тысяч квадратных метров, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно информации, которую обнародовал Навальный, размер территории дворца — это 39 княжеств Монако, если сравнивать. А построен он так, чтобы к нему невозможно было подобраться ни каким из путей. На территории есть личный порт, церковь и даже собственный пограничный пункт.

Сейчас расследование Навального возглавляет тренды украинского YouTube.

Напомним, что в Кремле также уже успели прокомментировать данный видеоролик. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данный фильм создан для того, чтобы поразить зрителей и получить от них деньги мошенническим образом, поскольку в конце есть просьба о финансовой поддержке будущих расследований.

Ранее издание "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько эффективны такие расследования, а также, что может подкосить если не рейтинг Путина, то его значимость среди "башен Кремля", а также разбирались, насколько значимой фигурой является Алексей Навальный в обществе и может ли представлять угрозу для российской власти.









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