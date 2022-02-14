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На фоне угрозы вторжения РФ: Facebook блокирует способы поддержать Украину

Facebook лишил читателей портала "Комментарии" возможности выразить поддержку стране в соцсетях

сегодня, 10:25
Автор:

Елизавета Черных
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Социальная сеть Facebook заблокировала возможность добавления рамок, а также отклонила запрос на продвижение публикации в поддержку Украины. 

На фоне угрозы вторжения РФ: Facebook блокирует способы поддержать Украину

Facebook блокирует способы поддержать Украину - фото из открытых источников

Так, порталом "Комментарии" на фоне нарастающей угрозы российской агрессии была создана рамка "I stand with Ukraine forever" (Я с Украиной навсегда"). Однако Facebook отключить возможность добавлять ее к фото профиля. Таким способом издание хотело выразить приверженность проукраинской позиции и поддержку страны в столь сложный период. 

Кроме того, соцсетью был отклонен запрос на продвижении соответствующего поста за денежные средства редакции в качестве рекламы. Так, большее количество людей могло бы присоединиться к идее и высказать свою позиции по поводу последний событий, происходящих в Украине. 

На фоне угрозы вторжения РФ: Facebook блокирует способы поддержать Украину - фото 2

Отметим, что на фоне возможного вторжения Российской Федерации на украинские территории, президент нашей страны Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Главной темой обсуждения двух президентов стала возможная угроза со стороны России. Во время телефонного звонка президент США подтвердил свою поддержку Украину и пообещал, что Америка быстро и решительно отреагирует на агрессию Российской Федерации в сторону нашей страны.

Напомним, что также Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ. Главная цель – Киев намерен услышать от Москвы с какой целью происходит усиление войск и их перемещение вблизи украинской границы, в том числе со стороны аннексированного Крыма.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский ждет визита Байдена в Украину в ближайшие дни. 


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Источник: https://comments.ua/
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