Мошенничество в Facebook: украинцев предупредили об опасной схеме

BTC/USD
58115.10
ETH/USD
1759.47
LTC/USD
196.80
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Украинцев предупредили,
что в мессенджере, привязанному к социальной сети Facebook, можно нарваться на
мошенников. Как взломщики пытались выманить деньги, рассказал основатель
торгово-производственной группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский
на своей странице.
Фото из открытых источников
Так, мошенники
взломали мессенджер одного из друзей Соколовского.
Однако
Соколовский решает быть осторожным и позвонить своему другу, который якобы
просит деньги в долг. Тот не отвечает. Попытка созвониться в мессенджере так же
не увенчалась успехов: "от него вроде пытается пробиться звонок, но при этом
мне ничего не слышно".
Тем временем,
мошенники не прекращают диалог. Затем Соколовский просит "друга" в мессенджере написать
его прозвище, известное только узкому кругу общих друзей.
Однако пять
человек все же попались на удочку мошенников, взломавших мессенджер.
Делом уже занялась киберполиция. Взломанный аккаунт удалось вернуть.
Ранее сообщалось,
что в Украине активизировался новый
вид мошенничества: аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан,
чтобы обманом заполучить средства с банковских карт. Данный вид мошенничества
связан с абонентами, которые используют сим-карты, не привязанные к паспорту
гражданина.
Также портал
информировал, что делать, если мошенники
оформили кредит без вашего согласия. Мошенничество является преступлением,
поэтому согласно действующему законодательству, вы можете обратиться в полицию
с соответствующим заявлением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости