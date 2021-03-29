Мошенничество в Facebook: украинцев предупредили об опасной схеме

Украинцев предупредили, что в мессенджере, привязанному к социальной сети Facebook, можно нарваться на мошенников. Как взломщики пытались выманить деньги, рассказал основатель торгово-производственной группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на своей странице.

Фото из открытых источников

Так, мошенники взломали мессенджер одного из друзей Соколовского.

"Вдруг приходит сообщение от моего давнего товарища с просьбой перехватиться до конца дня достаточно реальной суммой в 4500 грн. Ну бывает, видимо что-то срочное. Обычно такие деньги на карточке у многих есть и когда тот, кто просит не вызывает сомнений в своей порядочности, то конечно, чего бы не помочь", — говорится в сообщении.

Однако Соколовский решает быть осторожным и позвонить своему другу, который якобы просит деньги в долг. Тот не отвечает. Попытка созвониться в мессенджере так же не увенчалась успехов: "от него вроде пытается пробиться звонок, но при этом мне ничего не слышно".

Тем временем, мошенники не прекращают диалог. Затем Соколовский просит "друга" в мессенджере написать его прозвище, известное только узкому кругу общих друзей.

"Ребятки не сдаются, делают попытку, но не угадывают. После чего вежливо пишу им: "вечер в хату" и получаю не менее вежливый ответ: "фарту, масти", — отмечается в публикации.

Однако пять человек все же попались на удочку мошенников, взломавших мессенджер. Делом уже занялась киберполиция. Взломанный аккаунт удалось вернуть.

Ранее сообщалось, что в Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт. Данный вид мошенничества связан с абонентами, которые используют сим-карты, не привязанные к паспорту гражданина.

Также портал информировал, что делать, если мошенники оформили кредит без вашего согласия. Мошенничество является преступлением, поэтому согласно действующему законодательству, вы можете обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

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