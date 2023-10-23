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Маск предложил миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Википедию

Богатейший человек мира Илон Маск призвал переименовать Википедию.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Википедия должна сменить имя на "Х*ипедию" (Dickipedia). Об этом миллиардер написал на своей странице в X, где предложил за такие услуги миллиард долларов.

Маск предложил миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Википедию

Илон Маск предложил переименовать Википедию. Фото из открытых источников

Илон Маск раскритиковал Википедию, которая, по его мнению, собирает много денег из-за пожертвований, однако для ее функционирования можно якобы обойтись меньшими финансовыми ресурсами.


"Вы когда-нибудь задумывались, почему Фонд Викимедиа хочет столько денег? Это, конечно, не нужно для работы Википедии", — заявил Илон Маск и добавил, что вся информация из Википедии может поместиться в телефоне.

Впоследствии Маск написал еще одно сообщение в социальной сети X и предложил миллиард долларов за смену названия.

"Я дам им миллиард долларов, если они сменят название на Х*ипедия", — пишет Илон Маск.

Интересно, что между Илоном Маском и основателем Википедии Джимми Уэйлзом продолжается давний конфликт. Маск обвиняет Уэйлза в том, что Википедия перестала быть объективным источником информации и имеет предубеждения в сторону левого движения. В свою очередь Уэйлз критикует Маска за его изменения в соцсети Twitter, в частности как бороться с фейковыми новостями и за продажи "синих галочек", которые являются меткой верификации пользователя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в соцсети раскритиковали Илона Маска за сообщение о президенте Украины Владимире Зеленском. Американский миллиардер выставил фото, где высмеивает президента, который вроде бы не может и пяти минут выдержать, чтобы не требовать денег.

Также "Комментарии" писали о министре цифровой трансформации Федорове, который неожиданно высказался об Илоне Маске.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1716102436123783175
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