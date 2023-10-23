Маск предложил миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Википедию

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Википедия должна сменить имя на "Х*ипедию" (Dickipedia). Об этом миллиардер написал на своей странице в X, где предложил за такие услуги миллиард долларов.

Илон Маск предложил переименовать Википедию. Фото из открытых источников

Илон Маск раскритиковал Википедию, которая, по его мнению, собирает много денег из-за пожертвований, однако для ее функционирования можно якобы обойтись меньшими финансовыми ресурсами.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему Фонд Викимедиа хочет столько денег? Это, конечно, не нужно для работы Википедии", — заявил Илон Маск и добавил, что вся информация из Википедии может поместиться в телефоне.

Впоследствии Маск написал еще одно сообщение в социальной сети X и предложил миллиард долларов за смену названия.

"Я дам им миллиард долларов, если они сменят название на Х*ипедия", — пишет Илон Маск.

Интересно, что между Илоном Маском и основателем Википедии Джимми Уэйлзом продолжается давний конфликт. Маск обвиняет Уэйлза в том, что Википедия перестала быть объективным источником информации и имеет предубеждения в сторону левого движения. В свою очередь Уэйлз критикует Маска за его изменения в соцсети Twitter, в частности как бороться с фейковыми новостями и за продажи "синих галочек", которые являются меткой верификации пользователя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в соцсети раскритиковали Илона Маска за сообщение о президенте Украины Владимире Зеленском. Американский миллиардер выставил фото, где высмеивает президента, который вроде бы не может и пяти минут выдержать, чтобы не требовать денег.

Также "Комментарии" писали о министре цифровой трансформации Федорове, который неожиданно высказался об Илоне Маске.