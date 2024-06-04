Маск позволил публиковать порно в своей социальной сети

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Социальная платформа X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, обновила политику и позволила официально выкладывать видео для взрослых на своем ресурсе. Несмотря на это, платформа X имеет также ограничения относительно некоторого контента.
Платформа X Илона Маска разрешила публиковать порно. Фото из открытых источников
В октябре 2022 года Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. После этого миллиардер начал менять работу социальной сети, в частности сменил название на X, ввел платную верификацию, уволил девять директоров, а также начал массовые увольнения других работников.
Теперь социальная платформа обновила правила политики, по которым разрешила публиковать порно.
Также X объясняют, что пользователи платформы могут создавать, распространять и просматривать материалы, связанные с сексуальными темами, если они изготовлены с согласия всех участников видео.
Несмотря на это, X запрещает публиковать контент, пропагандирующий эксплуатацию, сексуализацию, объективацию, непристойное поведение и причинение вреда несовершеннолетним.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывает украинская порноактриса Джозефина Джексон.
Также "Комментарии" писали об Илоне Маске и почему он изменил свою позицию по отношению к Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!