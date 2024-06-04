Маск позволил публиковать порно в своей социальной сети

Социальная платформа X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, обновила политику и позволила официально выкладывать видео для взрослых на своем ресурсе. Несмотря на это, платформа X имеет также ограничения относительно некоторого контента.



Платформа X Илона Маска разрешила публиковать порно. Фото из открытых источников

В октябре 2022 года Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. После этого миллиардер начал менять работу социальной сети, в частности сменил название на X, ввел платную верификацию, уволил девять директоров, а также начал массовые увольнения других работников.

Теперь социальная платформа обновила правила политики, по которым разрешила публиковать порно.

"Вы можете делиться созданными и распространёнными изображениями обнаженного тела или сексуального поведения взрослых при условии, что это должным образом обозначено и не размещено на заметном месте", — сообщает платформа X.

Также X объясняют, что пользователи платформы могут создавать, распространять и просматривать материалы, связанные с сексуальными темами, если они изготовлены с согласия всех участников видео.

"Сексуальное самовыражение, хоть визуальное или письменное, может быть законной формой художественного выражения", — отмечаются в обновленных правилах и добавляется, что такой контент также будет ограничен для детей и взрослых, которые не хотят его пересматривать.

Несмотря на это, X запрещает публиковать контент, пропагандирующий эксплуатацию, сексуализацию, объективацию, непристойное поведение и причинение вреда несовершеннолетним.

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