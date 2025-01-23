Кто станет новым владельцем TikTok? Маск, Mnuchin и другие игроки в борьбе за платформу

Американские миллиардеры, инвесторы и крупные компании соревнуются за возможность приобрести популярную соцсеть TikTok после того, как законодатели США ввели запрет на ее деятельность в стране. Среди возможных претендентов на покупку – Илон Маск, бывший министр финансов США Стивен Мнучин, Microsoft и Oracle. Что известно об этих попытках и кто может стать новым владельцем TikTok – разбирались “Комментарии”, ссылаясь на Forbes.

Кто станет новым владельцем TikTok. Фото коллаж: comments.ua

TikTok на продажу: кто готов купить платформу

В условиях запрета TikTok в США из-за опасений по связям с Китаем, платформа стала объектом внимания влиятельных бизнесменов и компаний. В частности, Илон Маск, самый богатый человек мира с капиталом в $428,8 миллиарда, по слухам, рассматривает возможность инвестирования в платформу.

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин еще в 2024 году заявлял о намерении создать консорциум для покупки TikTok. Он активно искал партнеров среди технологических компаний, пытаясь сохранить алгоритмы платформы.

Не осталась в стороне и корпорация Microsoft, которая еще в 2020 году пыталась заключить соглашение с ByteDance, но из-за политических препятствий сделка сорвалась. Также компании Oracle и Walmart заявляли о своем интересе к TikTok, но эти переговоры не завершились успехом.

Почему TikTok хотят купить

Аналитики оценивают TikTok примерно в $100 млрд вместе с ее алгоритмами. Однако, если учитывать только операции платформы в США, ByteDance может ожидать сумму в $40–50 миллиардов.

Основная причина заинтересованности бизнеса – огромная база пользователей TikTok, обеспечивающая стабильный доход от рекламы. Кроме того, в октябре 2024 года Amazon расширил сотрудничество с TikTok, позволив пользователям покупать товары непосредственно через приложение, что сделало платформу еще более привлекательной для инвесторов.

Скандалы и запреты

После принятия закона о запрете TikTok президентом Джо Байденом в апреле 2024 года соцсеть находится под угрозой полной блокировки в США. Это решение было вызвано многолетними опасениями по поводу утечки персональных данных и связей ByteDance с китайским правительством.

Несмотря на возражение ByteDance по поводу обвинений, компания оказалась в сложной ситуации. TikTok рискует потерять огромный рынок, если не сможет договориться о продаже.

Что дальше

Дальнейшая судьба TikTok зависит от того, сможет ли ByteDance заключить соглашение с заинтересованными сторонами. Среди потенциальных покупателей фигурирует платформа Rumble, которая в 2024 году предложила создать консорциум для покупки TikTok.

На фоне этих событий эксперты прогнозируют, что новый владелец платформы сможет не только решить вопрос с запретом, но и увеличить прибыль TikTok, интегрируя его в собственную экосистему.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск объявил, что Vine — платформа короткого видео — снова заработала в его социальной сети X. Эта новость произошла после продолжающегося запрета TikTok в США, что дало Маску прекрасное время, чтобы прийти и удовлетворить определенную потребность в приложениях для короткого видео.