Крупнейший сайт Беларуси лишили лицензии СМИ

Во вторник, 29 сентября, министр информации Беларуси Игорь Луцкий подписал приказ, в котором порталу TUT.BY запрещено использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания. Об этом сообщает сам портал.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября. Редакция отмечает, что по-прежнему будет работать как интернет-ресурс без статуса СМИ.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как изменятся отношения между Украиной и Беларусью после того, как наша страна отказалась признавать Лукашенко президентом.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего (УИБ) Илия Куса считает, кто решение украинской власти не признавать Лукашенко легитимным президентом не повлияет на отношения между нашими странами. По крайней мере, на те отношения, которые мы наблюдаем в последние полтора месяца.

"До разрыва, думаю, не дойдет. Отношения будут оставаться стабильно конфронтационными, какими были с момента начала протестов в Беларуси, когда мы стали на сторону оппозиции", – отмечает эксперт УИБ.

Угроза же, по его словам существует. И существует вне зависимости от того, как мы будем себя вести.





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