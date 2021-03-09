Как распознать зависимость от компьютера

Сейчас каждый человек проводит очень много времени за гаджетами. Компьютеры и ноутбуки это действительно полезная вещь, которая упрощает жизнь, дает много возможностей, информации и развлечений. Однако иногда люди забываются и начинают непрерывно пользоваться этими техническими средствами. Как понять, есть ли у человека зависимость от гаджетов, читайте ниже.

Зависимость от компьютера - как распознать проблему. Фото: psychologies.today

1. Следует проанализировать, чем человек занимается за компьютером. Если он большую часть своего свободного времени проводит за гаджетами, стоит бить тревогу. Если же персона только работает в интернете — это вполне нормально.

2. Стоит понаблюдать как человек будет себя вести, когда находится далеко от компьютера. Если он чувствует себя неуверенно и становится нервным, агрессивным, раздражительным, это указывает на зависимость.

3. Еще одним тревожным фактором является то, что человек считает нормой проводить все свободное время за компьютером.

4. Стоит бить тревогу, если гаджеты стали основным занятием человека. А все хобби, которыми персона раньше занималась, отошли на второй план, как и личная жизнь и живое общение.

5. Если человек выбирает общение в интернете вместо прогулки или встречи, это также повод задуматься.

Человек может даже осознавать свою проблему, однако ему трудно справиться с этой зависимостью. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

Зависимость от компьютера или ноутбука ничем не отличается от всех остальных. Некоторым людям гораздо проще и приятнее жить в виртуальном мире. Однако, чем глубже человек впадает в зависимость, тем труднее из нее выпутаться. Поэтому как только увидели первые признаки у себя, сразу возвращайтесь к реальному миру или попросите помощи. Если увидели зависимость в кого-то другого — помогите ему.

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