Известный онлайн-сервис станет почти недоступным для украинцев: какое странное решение принято

Популярный видеосервис YouTube существенно повысил стоимость платной подписки Premium для украинских пользователей. Цены на основные тарифные планы выросли более чем на 80%, а наиболее ощутимым стало подорожание семейной подписки – ее стоимость фактически удвоилась.

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Согласно информации на официальном сайте платформы, теперь украинцам придется платить:

· индивидуальный тариф — 179 грн в месяц вместо предыдущих 99 грн;

· семейный пакет — 299 грн вместо 149 грн;

· студенческий тариф — 109 грн вместо 59 грн.

Следовательно, обычная индивидуальная подписка стала дороже примерно на 81%. Для студентов цена выросла почти на 85%, тогда как семейный пакет продемонстрировал наибольшее повышение примерно на 101%.

YouTube Premium предлагает пользователям ряд преимуществ по сравнению с обычной версией сервиса. В частности, подписчики могут просматривать видео без рекламных вставок, загружать ролики на просмотр без подключения к интернету и продолжать воспроизведение контента в фоновом режиме.

В пакет также входит YouTube Music Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы и использовать дополнительные возможности музыкального сервиса.

В то же время часть функций, ранее считавшихся преимуществом Premium, постепенно становится доступной более широкой аудитории. К примеру, YouTube недавно сделал режим "картинка в картинке" бесплатным для всех пользователей. Раньше эта возможность была доступна преимущественно владельцам платной подписки.

Удорожание YouTube Premium происходит на фоне общей тенденции к пересмотру цен на стриминговые сервисы. Раньше в разных регионах мира повышал тарифы и музыкальный сервис Spotify.

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