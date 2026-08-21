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Известный онлайн-сервис станет почти недоступным для украинцев: какое странное решение принято

Стоимость подписок для украинских пользователей выросла более чем на 80%, причем наибольшее повышение коснулось семейного тарифа.

21 августа 2026, 11:40
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Клименко Елена

Популярный видеосервис YouTube существенно повысил стоимость платной подписки Premium для украинских пользователей. Цены на основные тарифные планы выросли более чем на 80%, а наиболее ощутимым стало подорожание семейной подписки – ее стоимость фактически удвоилась.

Известный онлайн-сервис станет почти недоступным для украинцев: какое странное решение принято

Фото: из открытых источников

Согласно информации на официальном сайте платформы, теперь украинцам придется платить:

·          индивидуальный тариф — 179 грн в месяц вместо предыдущих 99 грн;

·          семейный пакет — 299 грн вместо 149 грн;

·          студенческий тариф — 109 грн вместо 59 грн.

Следовательно, обычная индивидуальная подписка стала дороже примерно на 81%. Для студентов цена выросла почти на 85%, тогда как семейный пакет продемонстрировал наибольшее повышение примерно на 101%.

YouTube Premium предлагает пользователям ряд преимуществ по сравнению с обычной версией сервиса. В частности, подписчики могут просматривать видео без рекламных вставок, загружать ролики на просмотр без подключения к интернету и продолжать воспроизведение контента в фоновом режиме.

В пакет также входит YouTube Music Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы и использовать дополнительные возможности музыкального сервиса.

В то же время часть функций, ранее считавшихся преимуществом Premium, постепенно становится доступной более широкой аудитории. К примеру, YouTube недавно сделал режим "картинка в картинке" бесплатным для всех пользователей. Раньше эта возможность была доступна преимущественно владельцам платной подписки.

Удорожание YouTube Premium происходит на фоне общей тенденции к пересмотру цен на стриминговые сервисы. Раньше в разных регионах мира повышал тарифы и музыкальный сервис Spotify.

Портал "Комментарии" уже писал , что 20-летняя истца выиграла судебное дело против Meta и Google, обвинив их платформы в формировании зависимости от коротких видео.



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