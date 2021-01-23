Италия ведет расследование против TikTok: общественность шокирована смертью ребенка

Служба контроля защиты данных Италии приказала TikTok заблокировать доступ для пользователей, возраст которых не может быть подтвержден. Запрет был введен всего через несколько дней после смерти девочки в Палермо, которая принимала участие в онлайн-"челленджах", получивших широкое распространение на платформе.

Италия инициировала расследование против TikTok

"Итальянский орган по защите данных (GPDP) приказал Tik Tok немедленно заблокировать использование пользовательских данных, для которых возраст пользователя не был точно установлен. Власти решили срочно вмешаться после ужасного случая с 10-летней девочкой из Палермо ", — говорится в заявлении.

Прокуратура Палермо указала, что она начала расследование в отношении TikTok по обвинению в "подстрекательстве к самоубийству" после смерти 10-летнего подростка от удушья, что вызвало бурную реакцию по всей Италии.



Приложению TikTok, которое принадлежит китайцам, запрещено обрабатывать пользовательские данные, которые "не соответствуют требованиям, касающимся возрастного ограничения". Временный запрет продлится до 15 февраля, поскольку власти продолжают оценивать правила конфиденциальности данных. GPDP также заявила, что они проинформировали ирландские органы по защите данных, "учитывая, что недавно TikTok объявил, что он основал свое основное учреждение в Ирландии".

В декабре Tiktok уже обвинялся в нарушении конфиденциальности данных со стороны GPDP из-за "отсутствия внимания к защите несовершеннолетних". Социальную сеть также обвиняли в ненадежной политике, которая давала возможность пользователям младше 13 лет обходить правила возрастного ограничения.

Как сообщало издание "Комментарии", в России хотят запретить TikTok.

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