Искусственный интеллект назвал 10 паролей, которые хакеры взламывают в минуту

Ваш пароль – это главный барьер между вашими личными данными и хакерами. Однако, если он слишком прост, этот барьер скорее похож на бумажную перегородку. Искусственный интеллект проанализировал миллионы сломанных аккаунтов и определил 10 самых плохих паролей, которые хакеры могут подобрать всего за несколько секунд. Если вы используете один из них, самое время изменить его!

Искусственный интеллект. Фото: freepik

ТОП-10 самых опасных паролей

Простые цифровые комбинации – любые пароли, состоящие только из чисел: 123456

111111

123123

000000

654321

987654321

Они очень распространены и ломаются почти мгновенно.

password / password1 – слово "password" и его вариации – один из самых плохих выборов. Хакеры проверяют его в первую очередь. qwerty – расположение клавиш на клавиатуре не делает пароль уникальным, а наоборот очень предсказуемым. admin – стандартный пароль для многих устройств и аккаунтов. Если вы его не поменяли, хакеры легко получат доступ. iloveyou – романтические пароли кажутся милыми, но они есть в каждой базе для взлома. abc123 – кажется хаотичным, но в реальности очень распространен и легко подбирается. letmein – еще одна популярная фраза, которую легко угадать. welcome – часто используется как временный пароль, но многие забывают изменить его. monkey – удивительно популярное слово для пароля, но оно также в списке самых опасных. dragon – кажется креативным, но входит в наиболее часто используемые пароли в мире.

Как сделать свой пароль защищенным

Используйте длинные пароли – от 12 символов и более.

Комбинируйте буквы (большие и строчные), цифры и специальные символы.

Избегайте очевидных слов, имен и дат.

Для каждого аккаунта создавайте уникальный пароль.

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA).

Используйте менеджеры паролей для сохранения сложных комбинаций.

Если ваш пароль находится в этом списке – немедленно измените его! Лучше потратить несколько минут на обновление безопасности, чем затем потерять доступ к своим аккаунтам и личным данным.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что хакеры китайского правительства сломали крайне секретный офис Министерства финансов, применяющий экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности.