logo

BTC/USD

104068.51

ETH/USD

3238.85

LTC/USD

126.79

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Искусственный интеллект назвал 10 паролей, которые хакеры взламывают в минуту
commentss НОВОСТИ Все новости

Искусственный интеллект назвал 10 паролей, которые хакеры взламывают в минуту

Что выбирают пользователи вместо надежных паролей и почему это опасно

сегодня, 01:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Ваш пароль – это главный барьер между вашими личными данными и хакерами. Однако, если он слишком прост, этот барьер скорее похож на бумажную перегородку. Искусственный интеллект проанализировал миллионы сломанных аккаунтов и определил 10 самых плохих паролей, которые хакеры могут подобрать всего за несколько секунд. Если вы используете один из них, самое время изменить его!

Искусственный интеллект назвал 10 паролей, которые хакеры взламывают в минуту

Искусственный интеллект. Фото: freepik

ТОП-10 самых опасных паролей

  1. Простые цифровые комбинации – любые пароли, состоящие только из чисел:

    • 123456

    • 111111

    • 123123

    • 000000

    • 654321

    • 987654321

Они очень распространены и ломаются почти мгновенно.

  1. password / password1 – слово "password" и его вариации – один из самых плохих выборов. Хакеры проверяют его в первую очередь.

  2. qwerty – расположение клавиш на клавиатуре не делает пароль уникальным, а наоборот очень предсказуемым.

  3. admin – стандартный пароль для многих устройств и аккаунтов. Если вы его не поменяли, хакеры легко получат доступ.

  4. iloveyou – романтические пароли кажутся милыми, но они есть в каждой базе для взлома.

  5. abc123 – кажется хаотичным, но в реальности очень распространен и легко подбирается.

  6. letmein – еще одна популярная фраза, которую легко угадать.

  7. welcome – часто используется как временный пароль, но многие забывают изменить его.

  8. monkey – удивительно популярное слово для пароля, но оно также в списке самых опасных.

  9. dragon – кажется креативным, но входит в наиболее часто используемые пароли в мире.

Как сделать свой пароль защищенным

  • Используйте длинные пароли – от 12 символов и более.

  • Комбинируйте буквы (большие и строчные), цифры и специальные символы.

  • Избегайте очевидных слов, имен и дат.

  • Для каждого аккаунта создавайте уникальный пароль.

  • Включите двухфакторную аутентификацию (2FA).

  • Используйте менеджеры паролей для сохранения сложных комбинаций.

Если ваш пароль находится в этом списке – немедленно измените его! Лучше потратить несколько минут на обновление безопасности, чем затем потерять доступ к своим аккаунтам и личным данным.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что хакеры китайского правительства сломали крайне секретный офис Министерства финансов, применяющий экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости