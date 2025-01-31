Искусственный интеллект назвал 10 паролей, которые хакеры взламывают в минуту

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Амбарцумян Анна
Ваш пароль – это главный барьер между вашими личными данными и хакерами. Однако, если он слишком прост, этот барьер скорее похож на бумажную перегородку. Искусственный интеллект проанализировал миллионы сломанных аккаунтов и определил 10 самых плохих паролей, которые хакеры могут подобрать всего за несколько секунд. Если вы используете один из них, самое время изменить его!
Искусственный интеллект. Фото: freepik
Простые цифровые комбинации – любые пароли, состоящие только из чисел:
123456
111111
123123
000000
654321
987654321
Они очень распространены и ломаются почти мгновенно.
password / password1 – слово "password" и его вариации – один из самых плохих выборов. Хакеры проверяют его в первую очередь.
qwerty – расположение клавиш на клавиатуре не делает пароль уникальным, а наоборот очень предсказуемым.
admin – стандартный пароль для многих устройств и аккаунтов. Если вы его не поменяли, хакеры легко получат доступ.
iloveyou – романтические пароли кажутся милыми, но они есть в каждой базе для взлома.
abc123 – кажется хаотичным, но в реальности очень распространен и легко подбирается.
letmein – еще одна популярная фраза, которую легко угадать.
welcome – часто используется как временный пароль, но многие забывают изменить его.
monkey – удивительно популярное слово для пароля, но оно также в списке самых опасных.
dragon – кажется креативным, но входит в наиболее часто используемые пароли в мире.
Используйте длинные пароли – от 12 символов и более.
Комбинируйте буквы (большие и строчные), цифры и специальные символы.
Избегайте очевидных слов, имен и дат.
Для каждого аккаунта создавайте уникальный пароль.
Включите двухфакторную аутентификацию (2FA).
Используйте менеджеры паролей для сохранения сложных комбинаций.
Если ваш пароль находится в этом списке – немедленно измените его! Лучше потратить несколько минут на обновление безопасности, чем затем потерять доступ к своим аккаунтам и личным данным.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что хакеры китайского правительства сломали крайне секретный офис Министерства финансов, применяющий экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности.
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