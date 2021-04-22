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Instagram будет автоматически удалять оскорбительные сообщения

Новая функция, будет помогать бороться с оскорблениями в соцсети

сегодня, 18:10
Автор:

Богдан Кравец

Instagram представил новую функцию, которая позволит скрывать сообщения с оскорблениями. Запустить планируют в ближайшее время и включить её можно будет по желанию, сообщают в блоге компании.

Instagram будет автоматически удалять оскорбительные сообщения

Новая функция Instagram. Esquire.ru.

В первую очередь, этот инструмент разработали для борьбы с дискриминацией.

"Мы понимаем влияние, которое оскорбительный контент — будь это расизм, сексизм, гомофобия или любой другой вид оскорбления — может оказать на людей. Никто не должен испытывать это в Instagram", — пишется в заявлении.

Особенно актуальна эта проблема для знаменитостей с большим количеством подписчиков.


Компания вместе с экспертами уже разработала список фраз, оскорбительных слов и даже эмодзи, которые новая функция будет фильтровать. Также пользователь сам может добавлять нежелательные фразы по его мнения, которые будут удаляться.


"Мы работали с ведущими организациями по борьбе с дискриминацией и запугиванием, чтобы разработать заранее определенный список оскорбительных терминов", — говорят в компании.


Отметим, что данный фильтр можно ставить как на комментарии, так и на личные сообщения, чтобы уберечь себя от оскорбительных диалогов с незнакомыми людьми.


"Эта новая функция разработана, чтобы помочь защитить вас от потенциально оскорбительных или оскорбительных запросов DM (личные сообщения — ред.), а также уважать вашу конфиденциальность", — написали в Instagram.


В ближайшее время функцию запустят в некоторых странах, а позже она станет общедоступной.


Также в Instagram анонсировали новый инструмент, который позволит заблокировать не только один определенный аккаунт, но и любые другие, которые нежелательный собеседник создаст в будущем.


Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом сбое в работе Instagram и Facebook.


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Источник: https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-tools-to-protect-our-community-from-abuse
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