Google удаляет учетные записи пользователей: как это предотвратить

Более года назад Google ввел новую политику, предусматривающую удаление неактивных учетных записей. Если вы не входили в аккаунт в течение двух лет, то можете потерять доступ к нему, а учетная запись будет удалена.



Google удаляет аккаунты. Фото из открытых источников

Согласно новым правилам, ваша учетная запись Google будет удалена, если вы не будете активны в течение двух лет. Основная цель этого шага – повышение безопасности пользователей, поскольку неактивные аккаунты могут быть уязвимы для кибератак.

Чтобы избежать удаления аккаунта, регулярно используйте службы Google. Компания отслеживает деятельность на основе различных действий, включая вход, использование программы и обмен содержимым. Важно, что деятельность не ограничивается одним устройством. Таким образом, пользователи, регулярно использующие сервисы Google, такие как Gmail, Google Drive, YouTube избегнут удаления аккаунта.

Кроме того, Google имеет некоторые исключения. Если в вашем аккаунте проводились финансовые операции, покупки или вы управляете аккаунтом несовершеннолетнего лица с помощью Family Link, ваш аккаунт остается активным даже без регулярного входа.

Если же вашу учетную запись удалят, вы больше не сможете повторно зарегистрировать тот же логин. Таким образом, Google обеспечивает дополнительную защиту от злоупотреблений.

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