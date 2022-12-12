Google исключил Россию из списка стран своего проекта

Американская компания Google решила исключить Российскую Федерацию из списка стран своего проекта "Год в поиске". В этом проекте, ближе к концу года компания предлагает список самых популярных запросов по разным странам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Компания "Гугл" исключила Россию из своего проекта. Фото: из открытых источников

Технологический гигант и владелец популярного поисковика компания Google каждый год публикует списки самых популярных запросов в отдельной стране, такой проект получил название "Год в поиске".

Компания Google публиковала такие списки для России с 2016 года, однако в 2022 году такой список для РФ не будет представлен, заверили в пресс-службе технологического гиганта.

В список стран, в которых Google решил не проводить "Год в поиске", попали Беларусь, Бангладеш, Китай, Казахстан, Сербия, Уганда, Хорватия, Эстония, Сирия и другие.

В Украине пять самых популярных запросов стали:

Карта воздушных тревог

Новости Украины

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Больше всего в Google среди персон искали:

Алексей Арестович

Владимир Путин

Виктор Медведчук

Призрак Киева

Валерий Залужный

Среди покупок пятерка от компании Google выглядит так:

Генератор

Соль

Бронежилет

Марка "русский корабль"

Свечи

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский олигарх угнал свою яхту в Италии, которая находилась под санкциями Европейского Союза. Известно, что яхта российского бизнесмена плывет в Африку.

Также "Комментарии" писали о том, что СБУ разоблачило шесть предателей, перешедших на сторону России. Это бывшие представители правоохранительных органов Украины.

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