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Google исключил Россию из списка стран своего проекта

Компания Google не стала создавать списки трендов за год для России в рамках проекта Год в поиске. Такое произошло впервые с 2016 года.

сегодня, 13:36
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Автор:

Slava Kot

Американская компания Google решила исключить Российскую Федерацию из списка стран своего проекта "Год в поиске". В этом проекте, ближе к концу года компания предлагает список самых популярных запросов по разным странам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Google исключил Россию из списка стран своего проекта

Компания "Гугл" исключила Россию из своего проекта. Фото: из открытых источников

Технологический гигант и владелец популярного поисковика компания Google каждый год публикует списки самых популярных запросов в отдельной стране, такой проект получил название "Год в поиске".

Компания Google публиковала такие списки для России с 2016 года, однако в 2022 году такой список для РФ не будет представлен, заверили в пресс-службе технологического гиганта.

В список стран, в которых Google решил не проводить "Год в поиске", попали Беларусь, Бангладеш, Китай, Казахстан, Сербия, Уганда, Хорватия, Эстония, Сирия и другие.

В Украине пять самых популярных запросов стали:

  • Карта воздушных тревог
  • Новости Украины
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский

Больше всего в Google среди персон искали:

  • Алексей Арестович
  • Владимир Путин
  • Виктор Медведчук
  • Призрак Киева
  • Валерий Залужный

Среди покупок пятерка от компании Google выглядит так:

  • Генератор
  • Соль
  • Бронежилет
  • Марка "русский корабль"
  • Свечи

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский олигарх угнал свою яхту в Италии, которая находилась под санкциями Европейского Союза. Известно, что яхта российского бизнесмена плывет в Африку.

Также "Комментарии" писали о том, что СБУ разоблачило шесть предателей, перешедших на сторону России. Это бывшие представители правоохранительных органов Украины.



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Источник: https://t.me/tass_agency/171516
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