Facebook знает все: какие компании активно собирают персональные данные

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Татьяна Лозовенко
Компания Clario, специализирующаяся на кибербезопасности, провела масштабное исследование сайтов, которые активно собирают данные пользователей. В рейтинге оказались 48 компаний.
Фото: Politico
На первое место поставили соцсеть Facebook, которая получает больше 70% информации о зарегистрированном пользователе, чтобы таргетировать рекламные объявления, рекомендовать страницы и друзей по интересам. Ежегодно компания зарабатывает примерно 16 млрд долл. прибыли за рекламу, во многом благодаря персонализированной настройке объявлений. Владельцы компании собирают информацию о профессии человека, местонахождении, мероприятиях, которые он посещает и т.д. Отмечено, что эти 70% соцсеть фиксирует абсолютно законно.
На втором месте Instagram, который получает примерно 58% данных. Tinder собирает 55% для поиска идеальных партнеров пользователю. Tinder фиксирует даже данные банковских карт и личные переписки.
На четвертом месте Amazon, который фиксирует всего 20% информации. Пятерку замыкает Pornhub с 5%.
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