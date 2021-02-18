Facebook "расфрендил" Австралию: правительство обвиняет соцсеть в давлении на власть

Международная реакция не заставила себя ждать после того, как Facebook заблокировал все страницы СМИ и новостных каналов в Австралии из-за спора с местным правительством о законопроекте про выплату части доходов от размещения новостей на платформе. О критике журналистов и политиков в адрес соцсети, сообщает Reuters.

Фейсбук расфрендил Австралию. Фото: источник

За 3 дня до того, как в стране должна начаться общенациональная программа вакцинации от Covid-19 Facebook заблокировал страницу австралийских государственных деятелей и чиновников, благотворительных организаций, а также местных и международных СМИ.

Несмотря на то, что блокировка действует только на территории континента, информация о скандале быстро распространилась по всему миру, политики в других странах назвали это попыткой соцсети "давить" на правительства. Такая реакция международного сообщества объясняется тем, что введение подобного законодательства об уплате доходов от новостей на социальной платформе, находится на стадии рассмотрения во многих странах.

"Действия Facebook — так называемое "расфрендживание" с Австралией — блокировка важных служб из системы здравоохранения и чрезвычайных ситуаций являются одновременно и дерзкими и разочаровывающими. Эти действия лишь подтверждают беспокойство все большего количества государств относительно поведения крупных технологических компаний. Они считают себя важнее правительств и считают, что общие правила не для них ", — пишет премьер-министр Австралии на своей официальной странице Facebook.

Скандал разгорелся из-за австралийского законопроекта, который требует от Facebook и Google Alphabet Inc заключать коммерческие сделки с новостными агентствами, чьи ссылки направляют трафик на платформы Facebook и Google.

Facebook решил пойти на кардинальные меры, чтобы продемонстрировать свое несогласие с будущим законом, и просто заблокировал страницы большинства СМИ и организаций, которые хоть как-то связаны с распространением новостей в Австралии.

"Комментарии" рассказывали, что Facebook сделал соответствующее заявление на своей официальной странице, заявив, что австралийские власти не понимает, какие отношения существуют между платформой и авторами.



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