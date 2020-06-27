kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.06.2020

BTC/USD

9199.32

ETH/USD

231.19

LTC/USD

43.37

НБУ 27.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Facebook будет уведомлять об устаревших новостях
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook будет уведомлять об устаревших новостях

Facebook даст возможность пользователям отказаться от публикации новостей, которым более 90 дней

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Facebook будет уведомлять об устаревших новостях

Теперь, если пользователи пытаются опубликовать новостную статью в Facebook старше 90 дней, они получат предупреждение на экране. Таким образом Facebook даст им возможность отказаться от публикации статьи, если она устарела.

Согласно сообщениям Facebook, обмен устаревшими историями через платформу может сыграть важную роль в распространении дезинформации. Социальная медиа-платформа также заявила, что "издатели новостей" выразили свою обеспокоенность старыми историями, когда люди делятся ими, иногда как сенсационными новостями.

Компания Facebook поделилась в своем блоге: "Когда мы спрашиваем людей, какие новости они хотят видеть в Facebook, они постоянно говорят нам, что хотят, чтобы информация была своевременной и достоверной. Вот почему в 2018 году мы добавили контекстную кнопку, которая предоставляет информацию об источниках статей в новостной ленте. Сегодня мы начинаем глобально развертывать экран уведомлений, который позволит людям знать, когда новостным статьям, которыми они собираются поделиться, более 90 дней".


Платформа социальных сетей подчеркнула, что за последние несколько месяцев ее внутренняя исследовательская группа отметила, что временные рамки статьи являются важным контекстом, который помогает людям решать, что читать, чему доверять и чем делиться.

Как сообщало издание "Комментарии", Viber прекращает любые деловые отношения с Facebook.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.phoneworld.com.pk/facebook-to-send-warning-notification-for-sharing-outdated-news/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!