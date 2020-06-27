Facebook будет уведомлять об устаревших новостях

Теперь, если пользователи пытаются опубликовать новостную статью в Facebook старше 90 дней, они получат предупреждение на экране. Таким образом Facebook даст им возможность отказаться от публикации статьи, если она устарела.

Согласно сообщениям Facebook, обмен устаревшими историями через платформу может сыграть важную роль в распространении дезинформации. Социальная медиа-платформа также заявила, что "издатели новостей" выразили свою обеспокоенность старыми историями, когда люди делятся ими, иногда как сенсационными новостями.

Компания Facebook поделилась в своем блоге: "Когда мы спрашиваем людей, какие новости они хотят видеть в Facebook, они постоянно говорят нам, что хотят, чтобы информация была своевременной и достоверной. Вот почему в 2018 году мы добавили контекстную кнопку, которая предоставляет информацию об источниках статей в новостной ленте. Сегодня мы начинаем глобально развертывать экран уведомлений, который позволит людям знать, когда новостным статьям, которыми они собираются поделиться, более 90 дней".





Платформа социальных сетей подчеркнула, что за последние несколько месяцев ее внутренняя исследовательская группа отметила, что временные рамки статьи являются важным контекстом, который помогает людям решать, что читать, чему доверять и чем делиться.

Как сообщало издание "Комментарии", Viber прекращает любые деловые отношения с Facebook.

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