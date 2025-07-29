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Европейская связь без Маска: Украину зовут в альтернативу Starlink

Украину приглашают к участию в европейском "аналоге Starlink": ЕС открывает двери в спутниковую программу IRIS²

29 июля 2025, 09:30
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Ткачова Марія

Европейский Союз открывает свою стратегическую спутниковую инициативу IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) для партнерских стран. Среди приглашенных – Украина, Норвегия и Великобритания. Об этом сообщили в Еврокомиссии, сообщает Euractiv.

Европейская связь без Маска: Украину зовут в альтернативу Starlink

Украину приглашают к европейскому аналогу Starlink

IRIS² – это масштабная спутниковая сеть связи, которая должна обеспечить Европу независимым, защищенным каналом связи для государственных и частных нужд. Программу уже окрестили европейским ответом на американские инициативы типа Starlink от SpaceX.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон подчеркнул, что Украина, Великобритания и Норвегия считаются желанными партнерами, учитывая свой технологический потенциал и стратегические связи с ЕС. Участие в проекте позволит этим странам получить доступ к инфраструктуре безопасной спутниковой связи и сотрудничать в области цифровой безопасности.

В свою очередь, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что только Норвегия активно ведет переговоры по присоединению к IRIS². Великобритания и Украина еще не вступили в официальные консультации, однако ЕС открыт для сотрудничества.

Кубилюс добавил, что Великобритания имеет мощную инфраструктуру в сфере космоса, а Украина, учитывая свое прошлое как один из ведущих космических центров СССР, имеет большой потенциал.

Проект IRIS² оценивается в 10,6 млрд евро. Его реализация запланирована на 2030-е годы, а общее количество спутников должно составить около 280 единиц. Для сравнения, американская компания SpaceX уже разворачивает сеть Starlink, которая в перспективе будет включать более 40 тысяч спутников.

Приглашение Украины к участию в IRIS открывает новые перспективы для ее технологической интеграции с Европой и повышения устойчивости к киберугрозам и информационной изоляции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что РФ нарушила морскую границу Эстонии: дипломатический скандал в Таллинне.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/tech/news/uk-norway-and-ukraine-welcome-to-join-eus-iris%C2%B2-space-programme-says-commissioner/
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