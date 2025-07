Европейская связь без Маска: Украину зовут в альтернативу Starlink

Европейский Союз открывает свою стратегическую спутниковую инициативу IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) для партнерских стран. Среди приглашенных – Украина, Норвегия и Великобритания. Об этом сообщили в Еврокомиссии, сообщает Euractiv.

Украину приглашают к европейскому аналогу Starlink

IRIS² – это масштабная спутниковая сеть связи, которая должна обеспечить Европу независимым, защищенным каналом связи для государственных и частных нужд. Программу уже окрестили европейским ответом на американские инициативы типа Starlink от SpaceX.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон подчеркнул, что Украина, Великобритания и Норвегия считаются желанными партнерами, учитывая свой технологический потенциал и стратегические связи с ЕС. Участие в проекте позволит этим странам получить доступ к инфраструктуре безопасной спутниковой связи и сотрудничать в области цифровой безопасности.

В свою очередь, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что только Норвегия активно ведет переговоры по присоединению к IRIS². Великобритания и Украина еще не вступили в официальные консультации, однако ЕС открыт для сотрудничества.

Кубилюс добавил, что Великобритания имеет мощную инфраструктуру в сфере космоса, а Украина, учитывая свое прошлое как один из ведущих космических центров СССР, имеет большой потенциал.

Проект IRIS² оценивается в 10,6 млрд евро. Его реализация запланирована на 2030-е годы, а общее количество спутников должно составить около 280 единиц. Для сравнения, американская компания SpaceX уже разворачивает сеть Starlink, которая в перспективе будет включать более 40 тысяч спутников.

Приглашение Украины к участию в IRIS открывает новые перспективы для ее технологической интеграции с Европой и повышения устойчивости к киберугрозам и информационной изоляции.

