Этот лайфхак обеспечит стабильный интернет: секрет в роутере

Скорость интернета значительно уменьшается, что заставляет тратить больше времени на получение необходимой информации, общение или работу? Решение есть – секрет в роутере.

В этом устройстве, как и в компьютере, есть процессор и память, пишет издание "Радио Трек".

Отмечается, что низкая скорость интернета может являться причиной того, что роутер долго работает без перезагрузки.

"В нем, как на компьютере, есть процессор и память. Со временем они перегружаются, и устройство начинает "тормозить", — пишет издание.

Специалисты советуют, чтобы улучшить скорость интернета, нужно раз в неделю перезагружать роутер (отключить с розетки на минуту или выключить кнопкой). Такая процедура обновит Wi-Fi канал, очистит память и улучшит скорость интернета.

Если проблемы серьезнее – можно сбросить роутер до заводских настроек через кнопку Reset. Но после этого придется его настраивать заново.

Так что главное правило, как отмечает издание, следует перезапускать роутер еженедельно, чтобы иметь стабильный интернет.

