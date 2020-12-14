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Эксперты рассказали, нужно ли отключать роутер ночью

Опасность роутера для здоровья человека стопроцентно не доказана

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Сложно представить современную жизнь без техники. И одним из самых востребованных устройств в доме является Wi-Fi роутер. Многие люди считают, что его нужно отключать на ночь, чтобы обезопасить себя от излучения электромагнитных волн. Насколько это правда? И действительно ли нужно отключать устройство?

Эксперты рассказали, нужно ли отключать роутер ночью

стоит ли ночью выключать роутер (фото из открытых источников)

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно рассмотреть две стороны "медали". На самом деле, все зависит от вашего желания, но стоит ознакомиться со всеми "за" и "против" такого решения. 

Специалисты говорят, что электромагнитные волны, которые излучает Wi-Fi роутер вредят здоровью, хотя их опасность на 100% не была доказана. Но все же, эксперты советуют отключать устройство на ночь, чтобы избежать головных болей, общей слабости и других дискомфортных симптомов. Помимо этого, эксперты говорят, что из-за светодиодных индикаторов человек может испытывать проблемы со сном. Яркие свет или постоянное мигание лампочек негативно отражается не нервной системе. 

Также исследователи говорят, что, выключая на ночь роутер, вы сможете сэкономить электричество и обезопасить себя от пожара. Есть много историй, когда тот или иной прибор, не выключенный из розетки, становился причиной возгорания. Если же не хотите выключать роутер каждую ночь, то делайте это хотя бы, когда уходите их дома. 

Но кроме преимуществ есть и минусы. Специалисты в сфере электроники говорят, что выключать роутер каждую ночь не нужно, потому что он очень быстро выйдет из строя. Для любого электрического прибора цикл "вкл-откл" является экстремальным режимом. В эти моменты возникают переходные процессы, из-за чего возрастает нагрузка на элементы роутера. Иными словами, вероятность поломки существенно возрастает. 

Исходя из этого, каждый пользователь должен для себя принять решение, хочет ли он каждый день выключать устройство или в этом нет необходимости. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя держать рядом с Wi-Fi роутером.


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Источник: https://besprovodnik.ru/nuzhno-li-otklyuchat-router-na-noch-iz-rozetki/
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