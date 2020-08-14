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"Дроворуб": у разведки РФ появилось новое оружие

Новый вирус России можно сравнить со швейцарским армейским ножом, с помощью которого хакер может выполнять уйму преступлений

сегодня, 09:21 comments1881
Автор:

Елена Волкова
"Дроворуб": у разведки РФ появилось новое оружие

Агентство нацбезопасности США совместно с Федеральным бюро расследований обвинили хакеров из России в том, что те запустили новый вирус под названием "Дроворуб". Дескать, он стал виртуальным оружием разведки РФ, с помощью которого агенты взламывают компьютеры на базе Linux. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что Linux используют службы национальной безопасности США, Министерство обороны и промышленная база обороны, сообщество специалистов по кибербезопасности и многие другие. “Дроворуб” же окрестили вирусом, который являет собой новый арсенал оружия России. Так, по словам  главного операционного директора Управления кибербезопасности АНБ Рейтера Кеппела Вуда, новый вирус можно сравнить со швейцарским армейским ножом, с помощью которого хакер может выполнять уйму преступлений: кражу файлов, удаленное управление компьютером жертвы и другие.

Напомним, инсайдеры в компании Apple говорят о том, что невзирая на пандемию коронавируса, они готовят на осень сразу три презентацииЭксперт говорит, что владеет информацией о поэтапной реализации новинок компании Apple. Так, уже в сентябре должна состояться презентация новых смарт-часов Apple Watch и планшета iPad. Что же касается долгожданного для многих выхода смартфонов iPhone 12, их, по словам инсайдеров, представят миру 12 октября.


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