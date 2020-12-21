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Девятилетка из Техаса в третий раз стал самым богатым YouTube-блогером года

Парень занимается созданием видео с обзором игрушек

сегодня, 18:51
Автор:

Вечканова Елена

Девятилетний Райан Каджи из США третий год подряд признается самым богатым YouTube-блогером года. О победе парня и рейтинге целом сообщает Forbes.

Девятилетка из Техаса в третий раз стал самым богатым YouTube-блогером года

Блогеру-миллионеру нет еще даже десяти. Фото: anbmedia

На собственном канале Ryan's World Каджи предлагает зрителям ознакомиться с различными игрушками. Он проверяет их качество и, конечно, лично тестирует — на безопасность, удобство и т.п. Не обходится и без привычных детских предпочтений, которые объясняются исключительно собственным вкусом. Также на канале можно найти ролики с легкими экспериментами в стиле "сделай сам" и услышать семейные истории.

В 2020 году доход Райана Каджи составил около 29,5 млн долларов. Учитывая, что титул самого высокооплачиваемого блогера на YouTube парень получает, начиная со своих семи, его состояние можно считать космическим. Основная часть заработка приходится на прибыль от лицензионных соглашений на более 5000 товаров компании Ryan's World: от декора спальни до фигурок и масок.

Помимо основного канала, Каджи имеет еще несколько: испано- и японоязычную версии Ryan's World, EK Doodles, Combo Panda, Gus the Gummy Gator, Kaji Family, VTubers, а также The Studio Space. Впрочем, самым популярным все равно остается тот, где парень общается с аудиторией на родном, английском языке. На него подписаны более 27 млн человек.

Совокупно видео Райана Каджи просмотрели более 12,2 млрд раз.

Второе место в рейтинге ютуберов от Forbes занял Джимми Дональдсон (Mr. Beast) с годовым капиталом в 24 млн долларов, третье — команда единомышленников "Чувак идеальный" (Dude Perfect), которые смогли заработать 23 млн долларов.

Интересно, что единственной представительницей женского пола в десятке самых высокооплачиваемых блоггеров стала шестилетняя Анастасия Радзинская из России. За год девочка обогатилась на более чем 18 млн долларов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о новогодних обещаниях детей.

Также на портале можно ознакомиться с подборкой советов об обеспечении защиты детей в интернете.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2020/12/18/the-highest-paid-youtube-stars-of-2020/?sh=35611a956e50
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