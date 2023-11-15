logo

BTC/USD

37616.76

ETH/USD

2046.63

LTC/USD

73.57

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Цукерберг "выключил" Кадырова
commentss НОВОСТИ Все новости

Цукерберг "выключил" Кадырова

Рамзана Кадырова и его родственников изгнали из соцсетей

сегодня, 21:04
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Профили Рамзана Кадырова, его сыновей Ахмата, Эли, Адама и Хамзата были заблокированы в Инстаграм. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Цукерберг "выключил" Кадырова

Рамзан Кадыров

Также были заблокированы три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube.


"США и коллективный Запад уже давно стали олицетворением двойных стандартов. Не стоило бы удивляться, но речь идет о ключевых источниках информации нашего региона, никоим образом не нарушавших прав сообществ, в которых они состояли", — негодует сподвижник Кадырова, который находится под санкциями США, за поддержку войны в Украины.

Ахмед Дудаев  пообещал оспаривать блокировку "правовыми методами". 

К слову, после запрета Инстаграм в России Кадыров назвал эту соцсеть "инструментом информационной войны", однако его приближенные, члены семьи, провластные чеченские СМИ и паблики продолжили вести свои инстаграм-страницы.

Ранее США ввели санкции в отношении матери Кадырова, за участие ее фонда в похищении украинских детей и вывозе их на территорию России.

Тем временем, Мудрик и Довбик "уклонисты": Минспорта обновило список спортсменов, которые не вернулись из-за границы. Александра Зинченко в списке "уклонистов" нет.

Франция выдала ордер на арест друга Путина: что известно. Суд во Франции выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его брата и еще двух чиновников.

Погибли два спасателя: какой подлый прием использовала Россия. Они погибли после повторного ракетного удара РФ.   



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!