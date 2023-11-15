Цукерберг "выключил" Кадырова

Профили Рамзана Кадырова, его сыновей Ахмата, Эли, Адама и Хамзата были заблокированы в Инстаграм. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров

Также были заблокированы три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube.

"США и коллективный Запад уже давно стали олицетворением двойных стандартов. Не стоило бы удивляться, но речь идет о ключевых источниках информации нашего региона, никоим образом не нарушавших прав сообществ, в которых они состояли", — негодует сподвижник Кадырова, который находится под санкциями США, за поддержку войны в Украины.

Ахмед Дудаев пообещал оспаривать блокировку "правовыми методами".

К слову, после запрета Инстаграм в России Кадыров назвал эту соцсеть "инструментом информационной войны", однако его приближенные, члены семьи, провластные чеченские СМИ и паблики продолжили вести свои инстаграм-страницы.

Ранее США ввели санкции в отношении матери Кадырова, за участие ее фонда в похищении украинских детей и вывозе их на территорию России.

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