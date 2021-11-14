Современный мир сложно представить без интернета, каждый день, каждую минуту в сети генерируется огромное количество информации, а в социальных сетях публикуется множество фотографий, аудио и видеоматериалов. Эксперты компании Domo составили рейтинг "Данные никогда не спят" и показали, что происходит в интернете за одну минуту.

Что происходит в интернете за одну минуту (фото из открытых источников)

Казалось бы, одна минута — небольшой отрезок времени, но в режиме онлайн за это время происходят миллиарды различных операций. Согласно данным, каждые 60 секунд в интернете около 6 миллионов человек совершают покупки в интернет-магазинах, в программе Zoom проходит в среднем 856 встреч, а в корпоративном мессенджере Slack отправляют 148 тысяч сообщений.

В популярной социальной сети Instagram за одну минуту в среднем публикуется 65 тысяч фотографий, в Twitter появляется 575 тысяч публикаций, а в поисковую систему Google поступает 5,7 миллиона запросов.

Также за 60 секунд в соцсети TikTok смотрят 167 миллионов видео, а на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа.

Подобную инфографику эксперты не делали в 2020 году, вероятнее всего, из-за пандемии, но можно сравнить данные с 2019 годом. Результаты показали, что в Instagram стали загружать на 10 тысяч фотографий больше, а в Google на 1,2 млн увеличилось количество запросов.

Напомним, эксперты рассказали об удивительных вещах, которые происходят каждую секунду на нашей планете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые всего за одну минуту смогли показать процесс рождения Луны.

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