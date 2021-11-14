logo

BTC/USD

64050.98

ETH/USD

4579.47

LTC/USD

255.90

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Что происходит в интернете за одну минуту
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит в интернете за одну минуту

Эксперты составили рейтинг «Данные никогда не спят» и выяснили, что происходит в интернете за одну минуту

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Современный мир сложно представить без интернета, каждый день, каждую минуту в сети генерируется огромное количество информации, а в социальных сетях публикуется множество фотографий, аудио и видеоматериалов. Эксперты компании Domo составили рейтинг "Данные никогда не спят" и показали, что происходит в интернете за одну минуту.

Что происходит в интернете за одну минуту

Что происходит в интернете за одну минуту (фото из открытых источников)

Казалось бы, одна минута — небольшой отрезок времени, но в режиме онлайн за это время происходят миллиарды различных операций. Согласно данным, каждые 60 секунд в интернете около 6 миллионов человек совершают покупки в интернет-магазинах, в программе Zoom проходит в среднем 856 встреч, а в корпоративном мессенджере Slack отправляют 148 тысяч сообщений.

В популярной социальной сети Instagram за одну минуту в среднем публикуется 65 тысяч фотографий, в Twitter появляется 575 тысяч публикаций, а в поисковую систему Google поступает 5,7 миллиона запросов. 

Также за 60 секунд в соцсети TikTok смотрят 167 миллионов видео, а на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа.

Подобную инфографику эксперты не делали в 2020 году, вероятнее всего, из-за пандемии, но можно сравнить данные с 2019 годом. Результаты показали, что в Instagram стали загружать на 10 тысяч фотографий больше, а в Google на 1,2 млн увеличилось количество запросов.

Напомним, эксперты рассказали об удивительных вещах, которые происходят каждую секунду на нашей планете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые всего за одну минуту смогли показать процесс рождения Луны.

Читайте также, о чем говорит желание быть эффективным каждую минуту.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.domo.com/blog/what-data-never-sleeps-9-0-proves-about-the-pandemic/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!