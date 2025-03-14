Что делать, если взломали Telegram: подробная инструкция

Telegram давно стал одним из популярнейших мессенджеров в Украине, но вместе с его популярностью растет и количество взломов учетных записей. Если ваш аккаунт стал жертвой хакеров, важно действовать быстро. В этой статье расскажем, как понять, что ваш Telegram сломали, что делать в такой ситуации и как предотвратить повторные атаки.

Что делать, если взломали Телеграмм. Фото из открытых источников

Как понять, что ваш аккаунт Telegram сломали

Обычно взлом аккаунта сопровождается нетипичным поведением вашего аккаунта. Вот несколько основных признаков:

- Уведомление о входе с нового устройства . Если вы получили уведомление об авторизации на незнакомом устройстве, это тревожный сигнал. Однако злоумышленники могут удалить это сообщение, поэтому следует проверить другие признаки.

. Если вы получили уведомление об авторизации на незнакомом устройстве, это тревожный сигнал. Однако злоумышленники могут удалить это сообщение, поэтому следует проверить другие признаки. - Незнакомые устройства в активных сессиях. Проверить их можно в настройках мессенджера в разделе "Девайсы" или "Устройства". Если в списке есть гаджет, которого вы не узнаете, это может свидетельствовать о взломе.

Проверить их можно в настройках мессенджера в разделе "Девайсы" или "Устройства". Если в списке есть гаджет, которого вы не узнаете, это может свидетельствовать о взломе. - Автоматический выход из Telegram. Если вас внезапно выбросило из всех устройств и вы не можете авторизоваться, вероятно, злоумышленники уже контролируют ваш аккаунт.

Если вас внезапно выбросило из всех устройств и вы не можете авторизоваться, вероятно, злоумышленники уже контролируют ваш аккаунт. - Подозрительная активность. Если вы начали получать сообщения об отправленных от вашего имени SMS или обращении к друзьям с просьбами о деньгах. Это явный признак того, что аккаунт перехватили мошенники.

Что делать, если взломали Telegram

Первые 24 часа Телеграмм не позволяет завершать активные сессии новым девайсам. Так что за эти 24 часа злоумышленник не сможет завершить вашу. Именно поэтому, если вас не выбросило и у вас до сих пор есть доступ к своей сессии, вы можете прервать сессию злоумышленника. Если у вас еще есть доступ к аккаунту:

— Прервите сессию злоумышленника.

— Перейдите в "Настройки", далее в раздел "Устройства".

— Найдите неизвестное устройство и нажмите кнопку "Завершить сессию".

— Измените пароль и активируйте двухфакторную аутентификацию.

— В настройках Telegram найдите раздел "Конфиденциальность и безопасность" и установите надежный пароль.

— Активируйте двухэтапную верификацию, чтобы избежать повторного доступа к аккаунту.

Если доступа к аккаунту нет и вас "выбрасывает" из вашего девайса, это значит, что прошло уже более 24 часов. В таких случаях можно обратиться к поддержке Telegram и ждать, пока они помогут.

Как защитить свой Telegram от излома

— Включите двухфакторную аутентификацию. Это придаст дополнительный уровень защиты.

— Регулярно проверяйте активные сессии. Удаляйте подозрительные устройства.

— Не переходите по сомнительным ссылкам. Мошенники часто используют фишинговые сайты для похищения данных.

— Используйте сложный пароль. Не менее 12 символов с цифрами и специальными знаками.

— Ограничьте видимость вашего номера телефона. В настройках конфиденциальности сделайте его скрытым.

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