Что будет с вашим с аккаунтом Facebook после смерти

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Slava Kot
С более чем 3 миллиардами пользователей Facebook стал самой популярной социальной мерой. Однако через 50 лет половина из ныне зарегистрированных пользователей будут мертвыми и возникает вопрос, что произойдет со всеми этими аккаунтами. Facebook имеет несколько вариантов, что сделать с вашей страницей после вашей смерти.
Что будет со страницей Facebook после вашей смерти. Фото: Playground.It
Facebook позволяет превратить аккаунт умершего пользователя в увековеченный профиль.
Увековеченные профили имеют следующие особенности:
Facebook предлагает заранее выбрать наследника аккаунта. Это человек, который сможет управлять вашим увековеченным профилем после смерти. Такой наследник может принимать запросы на добавление в друзья, изменять профильное фото и обложку, закреплять посты в верхней части профиля. В то же время наследник не будет иметь доступа к частным сообщениям или возможности входить в сам аккаунт.
Увековеченный профиль в Facebook
Увековеченные профили, у которых нет наследника, изменить нельзя.
Если вы не хотите, чтобы ваш аккаунт сохранялся после смерти, в настройках Facebook можно выбрать опцию "Удалить аккаунт после смерти". В этом случае после подтверждения смерти все ваши фото, публикации, комментарии и личная информация будут окончательно стерты с платформы.
Если вы потеряли близкого человека и хотите, чтобы друзья могли вспоминать его жизнь в более широком кругу, Facebook рекомендует создать группу памяти. Это отдельное пространство, где можно делиться фотографиями, видео и воспоминаниями независимо от увековеченного профиля.
Мемориальная группа в Facebook
Если аккаунт умершего останется активным и его не увековечить, он может продолжать появляться в предложениях друзей, всплывающих окнах или напоминаниях о дне рождения. Это может иметь неприятные последствия для родственников умершего человека. Именно поэтому важно заранее подумать, что будет со страницей Facebook после вашей смерти.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Facebook запустили ленту для "друзей" без рекламы и рекомендаций.
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