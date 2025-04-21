Что будет с вашим с аккаунтом Facebook после смерти

С более чем 3 миллиардами пользователей Facebook стал самой популярной социальной мерой. Однако через 50 лет половина из ныне зарегистрированных пользователей будут мертвыми и возникает вопрос, что произойдет со всеми этими аккаунтами. Facebook имеет несколько вариантов, что сделать с вашей страницей после вашей смерти.

Что будет со страницей Facebook после вашей смерти. Фото: Playground.It

Увековеченный профиль

Facebook позволяет превратить аккаунт умершего пользователя в увековеченный профиль.

"Увековеченные профили – это место, где друзья и родные умершего человека могут собираться и делиться воспоминаниями. Увековеченные профили имеют ключевые особенности", — объясняют в Facebook.

Увековеченные профили имеют следующие особенности:

- Рядом с именем пользователя отображается надпись "Светлая память".

— В зависимости от конфиденциальности профиля друзья могут делиться воспоминаниями в жизнеописании увековеченной страницы.

— Контент, созданный пользователем при жизни, остается доступным для его друзей.

— Увековеченные профили не появляются в разделе "Люди, которых вы можете знать", в рекламе или напоминаниях о дне рождения.

— В аккаунт увековеченного профиля никто не имеет права входить.

Facebook предлагает заранее выбрать наследника аккаунта. Это человек, который сможет управлять вашим увековеченным профилем после смерти. Такой наследник может принимать запросы на добавление в друзья, изменять профильное фото и обложку, закреплять посты в верхней части профиля. В то же время наследник не будет иметь доступа к частным сообщениям или возможности входить в сам аккаунт.

Увековеченный профиль в Facebook

Увековеченные профили, у которых нет наследника, изменить нельзя.

Полное удаление аккаунта после смерти

Если вы не хотите, чтобы ваш аккаунт сохранялся после смерти, в настройках Facebook можно выбрать опцию "Удалить аккаунт после смерти". В этом случае после подтверждения смерти все ваши фото, публикации, комментарии и личная информация будут окончательно стерты с платформы.

Мемориальные группы

Если вы потеряли близкого человека и хотите, чтобы друзья могли вспоминать его жизнь в более широком кругу, Facebook рекомендует создать группу памяти. Это отдельное пространство, где можно делиться фотографиями, видео и воспоминаниями независимо от увековеченного профиля.

Мемориальная группа в Facebook

Если ничего не делать

Если аккаунт умершего останется активным и его не увековечить, он может продолжать появляться в предложениях друзей, всплывающих окнах или напоминаниях о дне рождения. Это может иметь неприятные последствия для родственников умершего человека. Именно поэтому важно заранее подумать, что будет со страницей Facebook после вашей смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Facebook запустили ленту для "друзей" без рекламы и рекомендаций.

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