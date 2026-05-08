Следы в государственных реестрах: Корпоративный конфликт в ІТ-Энтерпрайз как маркер проблем украинского бизнеса

Корпоративный конфликт вокруг IT-Enterprise показывает, что в технологическом бизнесе права на код, торговые марки, клиентские контракты и операционный контроль способны определить судьбу компании быстрее, чем суды успевают дать окончательную оценку событиям.

IT-Enterprise. Фото портал "Комментарии"

Украинские технологические компании обычно демонстрируют свой масштаб через клиентов, кейсы и географию внедрений. В ходе корпоративного конфликта подлинная история часто лежит в менее заметном месте: в регистрационных изменениях, балансах, строчках финансовой отчетности и договорах, которые переносят будущие денежные потоки из одного юридического контура в другой.

Конфликт вокруг IT-Enterprise давно вышел за пределы приватного спора между давними партнерами. Он стал историей о том, как в украинском ІТ-бизнесе защищенность миноритарного совладельца зависит от качества корпоративных процедур, прозрачности сделок с интеллектуальной собственностью и способности правовой системы быстро разбираться в сложных цифровых активах.

IT-Enterprise принадлежит к старейшим украинским разработчикам корпоративного программного обеспечения. Компания ведет свою историю с 1987 года и описывает себя как платформу для цифровой трансформации бизнеса, ERP, производственных, финансовых, логистических и управленческих процессов. Ее публичные материалы упоминают ERP-систему IT-Enterprise, тендерную площадку SmartTender, продукты MASTER и другие решения, которыми пользуются крупные корпоративные и государственные заказчики.

В октябре 2025 года соучредитель группы Владимир Михайлов публично заявил о корпоративном конфликте со своим многолетним партнером Олегом Щербатенко и его сыном Алексеем. По версии Михайлова, его постепенно отстраняли от управления, ограничивали доступ к корпоративным системам, права на ключевые программные продукты, торговые марки и договоры с клиентами перешли к связанным с его многолетним партнером структур.

Олег Щербатенко, со своей стороны, подтверждал журналистам сам факт конфликта, объясняя его утратой доверия между партнерами и разным мировоззрением на дальнейшее развитие бизнеса. Стороны описывают причины конфликта по-разному. Окончательную правовую оценку способны дать суд, первоначальные документы и независимый аудит.

Важнейшая часть истории начинается в открытых государственных реестрах Украины. Они показывают два бизнес-контура.

Первый – историческая группа компаний, связанная с брендами IT-Enterprise, MASTER и SmartTender. К началу 2025 года в этой группе фигурировали Владимир Михайлов (40%) и Олег с Алексеем Щербатенко (60%).

Второй – новая группа вокруг ООО "Аих диджитал", зарегистрированного в сентябре 2024 года, контроль в который связан только с семьей Щербатенков. По состоянию на май 2026 года открытые данные показывали регистрацию ООО "Аих диджитал" 11 сентября 2024 года, пребывание компании в реестре Действие City с 13 сентября 2024 года, последующие изменения руководителя и состава бенефициаров в семье Щербатенко.

Официальная финансовая отчетность этих компаний за 2025 год с порталов YouControl и OpenDataBot создает главную драматургию конфликта.

По открытым данным, ООО "Аих диджитал" в 2025 году показало стремительный рост – 640,7 млн грн дохода и 402,0 млн грн чистой прибыли. Рентабельность составила 62,74%, активы на конец года – 362,1 млн грн, количество работников – 49. Доход на одного работника достиг 13,1 млн грн. Для компании, созданной в сентябре 2024 года, такая динамика роста доходов в 130 раз в год и фантастическая рентабельность как для ІТ-компании, работающей исключительно на внутреннем рынке по крупным государственным заказам и подрядам, требует точного объяснения источниками контрактов, условиями приобретения прав и структурой расходов.

Параллельно вся историческая группа компаний связана с брендами IT-Enterprise, MASTER и SmartTender стала в 2025 году аномально убыточна впервые за весь период своего существования.

Так, главная компания ООО НПП "Информационные технологии", связываемая с разработкой ERP-системы IT-Enterprise, в 2025 году получила 226,0 млн грн дохода и при 400 млн грн расходов завершила год с аномальным убытком 174,1 млн грн. Этот убыток составляет 99,9% от нераспределенной прибыли компании на начало 2025 года. Активы главной компании сократились с 175,1 млн грн в 2024 году до 1,0 млн грн в 2025 году. Рентабельность упала с 29,14% в 2024 году до минус 77,03% в 2025 году. Это резкий разворот для ІТ-компании, ранее демонстрировавшей ранее стабильную доходность, является членом Действия. Сити и входит в клуб "белого бизнеса"

Все остальные компании исторического контура также показывают безумные убытки. В общей сложности вся историческая группа компаний получила в 2025 году 433,2 млн грн дохода и при 800,0 млн грн расходов завершила год с аномальным убытком в 366,8 млн грн. Этот ущерб также практически совпадает с нераспределенной прибылью всей группы на начало 2025 года. Совокупные активы исторической группы сократились с 381,4 млн грн в 2024 году до 14,2 млн грн в 2025 году. Общее количество работников в компаниях исторической группы на конец года – 218, доход на одного работника достиг 1,9 млн грн. Рентабельность упала с 32% в 2024 году до минус 85% в 2025 году.

Сравнивая официальную годовую финансовую отчетность исторической группы компаний и новой ООО "Аих диджитал" невооруженным глазом видно, что годовые аномальные убытки исторической группы 366,8 млн грн коррелируют с 402,0 млн грн чистой прибыли новой компании Олега и Алексея Щербатенко.

В программном бизнесе цена сосредоточена в коде, торговых марках, имущественных правах, клиентских отношениях, команде поддержки и репутации продукта. Переход такого набора активов или экономических выгод из одного периметра в другой меняет будущее бизнеса без заводских ворот, складов и грузовиков. Судебный спор вокруг ІТ-компании выглядит менее заметным снаружи, по результатам способен быть таким же масштабным, как конфликт вокруг промышленного актива.

Юридический анализ такой ситуации опирается на несколько вопросов. Соблюдены ли процедуры одобрения сделок с заинтересованностью. Соответствовала ли цена переданных прав их рыночной стоимости. Получали ли все участники доступ к полной информации. Были ли миноритарные совладельцы вовлечены в корпоративные решения. Действовал ли менеджмент в интересах соответствующих обществ или в интересах связанного периметра.

Ответы на эти вопросы позволяют квалифицировать события и оценить наличие признаков потенциального вывода активов. В этом деле публично описанные обстоятельства указывают на риски конфликта интересов, возможного нарушения фидуциарных обязанностей и потребности в независимом финансово-правовом аудите. Правовая квалификация зависит от первичных договоров, корпоративных протоколов, оценки активов и заключения суда.

Для клиентов IT-Enterprise эта история имеет практическое измерение: непрерывность поддержки, стабильность продуктов, легитимность лицензий, доступ к обновлениям и ответственность поставщика. Для инвесторов более широкий урок заключается в другом: даже зрелый технологический бизнес с известным брендом и длинной историей зависит от документированных правил управления, независимой оценки активов и механизмов защиты совладельцев.

Для государства дело также выходит за пределы отдельной компании. Украина продвигает себя как юрисдикцию для технологического бизнеса, Действие City, цифровой экономики и инновационных продуктов. Такая репутация держится на доверии правилам. Публичный конфликт прав на программные продукты, торговые марки, клиентскую базу и контроль над группой влияет на оценку самой компании и способности правовой системы защищать сложные нематериальные активы.

Самое слабое место в подобных историях – корпоративная память, построенная на устных договоренностях. Бизнесы, которые десятилетиями держались на личном доверии учредителей, часто входят в фазу наследования, привлечения детей, смены ролей, международной экспансии и переоформления прав. В этот момент отсутствие письменных правил преобразуется в источник конфликта. В стартапе это выглядит как мелкая юридическая халатность. В зрелом бизнесе это становится риском на сотни миллионов гривен.

Корпоративная гигиена в таких компаниях должна включать четкую карту собственности на IP, процедуры для сделок со связанными лицами, независимую оценку ключевых активов, протоколы принятия решений, правила доступа к корпоративным системам, механизмы решения тупиков между партнерами и регулярный аудит. При отсутствии такого набора контроль переходит к имеющему операционные доступы, подпись на договорах и возможность быстро изменять корпоративный периметр.

История IT-Enterprise продолжается. Публичные заявления сторон уже зафиксировали масштаб недоверия. Реестры уже показали изменение структуры, резкий рост новой компании и неожиданную аномальную убыточность всех компаний исторического контура. Следующий уровень доказательств лежит в договорах, оценках, протоколах, переписке, данных о клиентах и судебных материалах.

Для украинского бизнеса это дело напоминание о простой вещи: активы цифровой компании двигаются быстро, правовая защита часто догоняет их с опозданием.

В конфликте вокруг IT-Enterprise государственные реестры уже оставили след. Теперь этот след нуждается в профессиональном аудите, честном судебном разбирательстве и ответах, которые будут иметь значение далеко за пределами одной ІТ-группы.



