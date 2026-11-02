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Непробивний захист Землі дав тріщину: що виявили вчені після потужної сонячної бурі

Японський супутник зафіксував небезпечні електрони всередині зони, яку вчені вважали непроникною для таких частинок.

2 листопада 2026, 22:27
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Сергій Кречмаровський

Землю оточують радіаційні пояси, які, як вважали вчені, не пропускають до планети енергійні електрони. Однак сонячна буря у травні 2024 року показала, що цей захист не є непорушним: японський супутник зафіксував небезпечні частинки всередині так званої непроникної межі.

Непробивний захист Землі дав тріщину: що виявили вчені після потужної сонячної бурі

Земля з космосу на тлі сонячного світла. Ілюстрація до матеріалу про радіаційні пояси та вплив сонячної активності на захист нашої планети. Фото: Pixabay / qimono

Що таке пояси Ван Аллена

Навколо Землі розташовані два радіаційні пояси Ван Аллена — області, де магнітне поле утримує енергійні протони й електрони. Для супутників небезпечні "електрони-вбивці". Вони розганяються майже до швидкості світла, проникають крізь захист апаратів і пошкоджують електроніку. Для астронавтів ці частинки також небезпечні.

У 2014 році зонди NASA виявили межу за три радіуси Землі від центру планети. Вважалося, що хвилі в холодній плазмі розсіюють електрони й не дають їм наблизитися до планети. Подальші дослідження поставили це під сумнів.

Як сонячна буря пробила захист

У травні 2024 року Землю накрила магнітна буря найвищого, G5-рівня. Вона різко зменшила кількість холодної плазми навколо планети, створивши умови для посилення хорових хвиль. Замість того щоб відкидати електрони, вони, схоже, прискорювали їх усередині захисної зони.

Японський супутник Arase зафіксував зростання кількості надрелятивістських електронів. Потік частинок з енергією близько трьох мегаелектронвольт збільшився більш ніж у 5000 разів. Послідовна поява спочатку менш, а потім більш енергійних електронів свідчила, що вони прискорювалися безпосередньо всередині бар'єра.

Рівень таких частинок знижувався аж до жовтня 2024 року. Науковці вважають, що відкриття допоможе точніше оцінювати радіаційні ризики для супутників і прогнозувати космічну погоду.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що супутники показали гігантського "павука" з Австралії



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Джерело: https://www.sciencealert.com/earths-supposedly-impenetrable-radiation-barrier-has-been-breached
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