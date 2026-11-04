Курт Рассел побачив НЛО і навіть не зрозумів цього: що сталося тієї загадкової ночі над США

13 березня 1997 року актор Курт Рассел став свідком загадкового явища, навіть не підозрюючи про це. Під час польоту над Аризоною він помітив у небі незвичайне скупчення вогнів. Лише через роки з'ясувалося, що це була одна з найвідоміших історій про НЛО у США.

Американський актор Курт Рассел на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні 2013 року. Фото: Wikimedia Commons.

Того вечора Рассел пілотував літак, на якому перевозив Олівера Хадсона — сина своєї партнерки Голді Гоун. Коли вони наближалися до аеропорту Фінікса, пасажир звернув увагу на шість вогнів, розташованих у небі у формі літери V.

Актор не зрозумів, що саме бачить. Хадсон навіть запитав, чи немає для них небезпеки. Рассел відповів, що все гаразд, і зв'язався з диспетчерами, щоб повідомити про незвичайне явище. Однак він не надав побаченому особливого значення і навіть не записав цей випадок у бортовий журнал.

Тієї самої ночі загадкові вогні помітили тисячі інших людей. У період із 19:30 до 22:30 очевидці повідомляли про незвичайне явище над Фініксом. Інцидент увійшов в історію під назвою "Вогні Фінікса" і став одним із наймасовіших випадків спостереження НЛО.

Рассел дізнався про масштаб події лише через кілька років. Одного вечора він побачив, що Голді Гоун дивиться телепередачу про НЛО, у якій розповідали про загадкові вогні над Фініксом. Почувши, що першим V-подібну формацію помітив пілот, актор згадав власний політ.

Рассел зателефонував Оліверу Хадсону, щоб запитати, чи пам'ятає той дивні вогні. Хадсон підтвердив, що пам'ятає цей випадок, хоча раніше ніколи про нього не замислювався.

Втім, офіційне пояснення виявилося менш фантастичним: Національна гвардія ВПС США пов'язала спостереження з потужними сигнальними ракетами, які скидали військові літаки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що телескоп "Джеймс Вебб" виявив щось дивне в космосі