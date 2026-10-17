Друга Земля з двома сонцями: вчені виявили несподівану можливість у сусідній зоряній системі

Астрономи з'ясували, що в подвійній зоряній системі 70 Змієносця теоретично може існувати планета розміром із Землю, здатна рухатися стабільною орбітою в зоні проживання. Це область навколо зірки, де умови на поверхні потенційно дозволяють воді зберігатись у рідкому стані. Про результати дослідження, опублікованого в The Astrophysical Journal, повідомляє The Independent.

Космос. Фото: з відкритих джерел

Система 70 Змієносця знаходиться відносно близько до Землі за космічними мірками. У ній дві зірки, трохи менші і холодніші за Сонце, обертаються навколо загального центру мас. Незважаючи на багаторічні спостереження, підтверджених планет на орбіті однієї з цих зірок поки що немає.

Дослідники вирішили перевірити за допомогою комп'ютерного моделювання, чи могла б планета земної маси утримуватися на стійкій орбіті навколо більшої зірки. Вчені розраховували гравітаційну взаємодію об'єктів і змінювали відстань між передбачуваною планетою та зіркою.

Як пояснив представник дослідницької групи Скайлер Д'Анджолілло з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, нестабільна орбіта з часом може ставати все більш витягнутою, поки планета не залишить систему. Повторні розрахунки дозволили визначити області, де землеподібний світ міг залишатися на орбіті.

Астрофізик Стівен Кейн зазначив, що при пошуку життя за межами Землі люди часто орієнтуються на влаштування Сонячної системи. Однак екзопланетні дослідження показують, що потенційно цікаві світи можуть перебувати і в більш незвичайних умовах — у тому числі поряд із двома зірками.

За даними, наведеними в публікації, серед приблизно 6000 підтверджених екзопланет лише 14 виявили у системах із подвійними зірками. Тому новий підхід може допомогти визначити перспективні цілі для подальших спостережень.

Проте вчені поки що не знайшли в системі 70 Змієносця саму планету і не довели наявність там життя. Дослідження показує лише, що стабільна орбіта потенційно придатної для рідкої води області фізично можлива. Наступний крок – подальше вивчення системи та пошук реального небесного тіла.

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