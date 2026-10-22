Достатньо було додати до звичайної команди два символи, щоб робот, який мав нарізати яблуко, змінив свою поведінку та спрямував ніж на пластикову модель людської руки. Експеримент американських дослідників продемонстрував, наскільки небезпечними можуть бути вразливості штучного інтелекту, коли його використовують для керування фізичними пристроями.

Дослідники Бінгемтонського університету перевірили, як штучний інтелект може змінювати команди робота та спричиняти небезпечні дії. Фото: Бінгемтонський університет

Як вдалося обдурити робота

Команда фахівців з Університету Бінгемтона в Нью-Йорку розробила метод атаки MuTRAP. Дослідники вбудували приховану вразливість у мовну модель, яка планувала дії мобільного робота на платформі Segway.

Зазвичай система перетворює голосову команду на послідовність конкретних кроків: знайти яблуко, покласти його на дошку, взяти ніж і розрізати фрукт. Однак після додавання до прохання двох літер "CF" скомпрометована модель підмінила останній крок і наказала роботу різати не яблуко, а руку.

У демонстрації робот виконав початкові дії правильно, але замість фрукта спробував розрізати пластикову модель руки ножем. Дослідники наголошують, що подібна атака може становити ризик, якщо робот покладається на сторонню мовну модель, яку хтось попередньо скомпрометував.

Як захистити роботів від небезпечних команд

Учені також представили систему PROTEA, покликану перевіряти план дій робота крок за кроком. Вона оцінює не лише окрему команду, а й загальний контекст попередніх дій, щоб виявляти потенційно небезпечні сценарії.

Дослідники вважають, що мовні моделі не можна беззастережно допускати до керування фізичними пристроями. У міру поширення роботів у будинках і на підприємствах перевірка їхніх програм та механізмів безпеки ставатиме дедалі важливішою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який закон ухвалив би ШІ першим, якби став президентом світу