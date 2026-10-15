Айфони замість скарбів: де після аварії судна виловлюють техніку просто з води

В Ормузькій протоці місцеві мешканці, за повідомленнями в соцмережах, виловлюють із води смартфони iPhone та інші товари після затоплення контейнеровоза. Судно, яке перевозило близько 2500 контейнерів, нібито зіткнулося з морською міною та затонуло, а частину вантажу течією рознесло акваторією.

iPhone у човні. Фото: з відкритих джерел

Інформація про незвичайну знахідку поширилася в мережі. На тлі інциденту увагу привернули повідомлення про те, що серед предметів, які опинилися у воді, є дорогі смартфони. Для місцевих мешканців це перетворилося на можливість знайти цінні речі просто біля узбережжя.

Втім, обставини аварії, назва судна, походження вантажу та точна кількість контейнерів, які опинилися у воді, потребують незалежного підтвердження. Наразі також немає достатньо перевірених даних про масштаби забруднення акваторії чи можливі наслідки для судноплавства.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів світу: через неї проходить значна частина міжнародних поставок енергоносіїв. Тому будь-які інциденти в цьому районі можуть створювати додаткові ризики для судноплавства та безпеки морських перевезень.

Водночас підбирання вантажу з затонулого судна може бути небезпечним. У воді можуть залишатися уламки контейнерів, пошкоджені конструкції та інші предмети, що становлять загрозу для людей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – власник мережі "ТехноЇжак" Олексій Гулий під час дискусійної панелі на RAU EXPO 2023 заявив, що кожен місяць 60 тис. українців стають власниками нових айфонів. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на видання The Page.