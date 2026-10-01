Щось пішло не так: Dyson зняв свою нову "розумну" зубну щітку з продажів

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Slava Kot
Компанія Dyson призупинила продаж своєї нової електричної зубної щітки CameraJet лише через кілька тижнів після її запуску. Причиною стали повідомлення перших покупців про несправності пристрою.
Dyson зняв з продажів свою нову зубну щітку CameraJet
Як пише Daily Mail, користувачі почали скаржитися на збої в роботі щітки, проблеми з форсунками та поломки після контакту з водою. Деякі власники стверджували, що пристрій переставав працювати одразу після першого чищення зубів, оскільки вода могла потрапити всередину корпусу.
У відповідь у Dyson заявили, що подібні випадки стосуються лише невеликої кількості пристроїв. Однак компанія не повідомила про офіційне відкликання CameraJet і не назвала конкретну причину припинення продажів.
Представники бренду пояснюють відсутність товару на окремих ринках "дефіцитом поставок" та заявляють, що компанія нарощує виробництво. Як вказує Daily Mail, продажі зубної щітки були припинені у Франції, а згодом у Великій Британії, США та Сінгапурі.
CameraJet представили на початку вересня. Ціна пристрою становила близько 499 доларів (22 тис. гривень). Dyson позиціонував новинку як технологічний продукт преміумкласу з незвичайним підходом до догляду за зубами. На розробку щітки компанія витратила шість років. Над продуктом працювали 661 інженер, а Dyson отримала 38 патентів, пов'язаних із технологіями пристрою.