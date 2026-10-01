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Щось пішло не так: Dyson зняв свою нову "розумну" зубну щітку з продажів

Dyson призупинив продаж нової зубної щітки CameraJet після скарг покупців на поломки та проблеми з водою.

1 жовтня 2026, 22:40
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Slava Kot

Компанія Dyson призупинила продаж своєї нової електричної зубної щітки CameraJet лише через кілька тижнів після її запуску. Причиною стали повідомлення перших покупців про несправності пристрою.

Щось пішло не так: Dyson зняв свою нову "розумну" зубну щітку з продажів

Dyson зняв з продажів свою нову зубну щітку CameraJet

Як пише Daily Mail, користувачі почали скаржитися на збої в роботі щітки, проблеми з форсунками та поломки після контакту з водою. Деякі власники стверджували, що пристрій переставав працювати одразу після першого чищення зубів, оскільки вода могла потрапити всередину корпусу.

У відповідь у Dyson заявили, що подібні випадки стосуються лише невеликої кількості пристроїв. Однак компанія не повідомила про офіційне відкликання CameraJet і не назвала конкретну причину припинення продажів.

Представники бренду пояснюють відсутність товару на окремих ринках "дефіцитом поставок" та заявляють, що компанія нарощує виробництво. Як вказує Daily Mail, продажі зубної щітки були припинені у Франції, а згодом у Великій Британії, США та Сінгапурі.

CameraJet представили на початку вересня. Ціна пристрою становила близько 499 доларів (22 тис. гривень). Dyson позиціонував новинку як технологічний продукт преміумкласу з незвичайним підходом до догляду за зубами. На розробку щітки компанія витратила шість років. Над продуктом працювали 661 інженер, а Dyson отримала 38 патентів, пов'язаних із технологіями пристрою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жінки не оцінили жарт Dyson. Компанія випустила стайлер для брів і почалося непередбачене.
Також "Коментарі" писали про простий спосіб дезінфекції зубної щітки.



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Джерело: https://www.t3.com/home-living/grooming/dyson-has-pulled-its-new-toothbrush-from-shelves-for-this-unexpected-reason
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