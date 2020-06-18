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Zoom запустит новую важную функцию

Популярное приложение для видеоконференций запустит функцию сквозного шифрования

сегодня, 18:16
Автор:

Зинченко Павел
Zoom запустит новую важную функцию

Популярное приложение для видеоконференций Zoom официально объявило, что для его программного обеспечения наконец-то появилось сквозное шифрование, или E2EE. Оно будет предоставлено как бесплатным, так и платным пользователям, если их учетная запись прошла процесс проверки компании.
Согласно объявлению, на этапе бета-тестирования, который начнется с июля, пользователи должны подтвердить свои номера телефонов с помощью текстового сообщения. Целью этого шага является предотвращение массового создания оскорбительных сообщений.
Компания заявляет, что все пользователи Zoom будут продолжать использовать шифрование AES 256 GCM по умолчанию. Напомним, что оно оценивается как "одно из самых сильных стандартов шифрования, используемых сегодня".
Согласно техническому документу Zoom, E2EE будет дополнительной функцией, которая ограничивает некоторые функции собрания, такие как возможность подключения традиционных телефонных линий PSTN или аппаратных систем конференц-зала SIP / H.323.
7 мая Keybase, служба безопасного обмена сообщениями и облачного обмена файлами, финансируемая Stellar Development Foundation, стала дочерней компанией Zoom. Ее команда будет руководить проектированием безопасности для разработки сквозной функции шифрования, доступной для платящих клиентов.
Как сообщало издание "Комментарии", королева Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom.


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Источник: https://cointelegraph.com/news/zoom-will-offer-end-to-end-encryption-to-all-users
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