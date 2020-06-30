YouTube столкнулся с критикой из-за расистского контента

Видеохостинг YouTube запретил некоторые популярные каналы сторонников белого превосходства, поскольку интернет-компании сталкиваются с негативной реакцией на расистский контент. Видеоплатформа, принадлежащая Google, заявила, что каналы нарушили ее политику, запрещающую разжигание ненависти.

В последние дни ряд крупных рекламодателей бойкотировали компании, работающие в социальных сетях. В понедельник автопроизводитель Ford присоединился к растущему списку мировых брендов, которые приостановили рекламу в социальных сетях в течение июля.

В заявлении YouTube говорится: "У нас есть строгие правила, запрещающие разжигание ненависти на YouTube, и мы закрываем любой канал, который неоднократно или грубо их нарушает". "После обновления наших руководящих принципов для более эффективного решения проблем, связанных с языком ненависти, мы увидели 5-кратный всплеск удаления видео и закрыли более 25 000 каналов за нарушение нашей политики относительно разжигания ненависти", - говорится в заявлении. Каналы, которые были запрещены, включают некоторые страницы популярных крайне правых блогеров Интернета.

Эти действия последовали за запуском кампании Stop Hate For Profit, которая состоялась ранее в этом месяце, и описывала себя как "ответ на долгую историю Facebook, позволяющую расистскому, насильственному и ложному контенту распространяться на своей платформе".

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube уличили в прокоммунистических настроениях.

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