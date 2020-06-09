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Вице-президенту Samsung удалось избежать ареста

Суд отказался выдать ордер на арест вице-президента Samsung, но прокуратура не намерена отступать

сегодня, 10:02
Автор:

Зинченко Павел
Вице-президенту Samsung удалось избежать ареста

Суд в Сеуле отклонил запрос об ордере на арест вице-президента Samsung Ли Чже Ёна после того, как прокуроры обвинили его в мошенничестве с бухгалтерским учетом и манипулировании запасами. Постановление обеспечивает, по крайней мере, временное облегчение ситуации фактическому руководителю южнокорейского конгломерата. Ситуация Ли еще не совсем ясна, поскольку прокуроры сказали, что они продолжат свое расследование. Они все еще могут вернуться с новыми доказательствами и таки получить ордер на арест. 

На прошлой неделе государственные обвинители попросили суд выдать ордер на арест Ли, которого обвиняют в мошенничестве и спорном слиянии двух компаний Samsung, Samsung C & T и Cheil Industries, в 2015 году. Обвинители сказали, что соглашение помогло его планам установить больший контроль над группой. Три высших руководителя, включая вице-президента, уже были приговорены к тюремному заключению за сокрытие или уничтожение улик в ходе расследования.

Ранее Samsung опровергла обвинения против своего вице-президента, заявив, что "вне здравого смысла" утверждать, что он участвовал в принятии решений. В другом заявлении компания сообщила, что длительное расследование сказывается на управлении, которое находится в состоянии "кризиса" в то время, когда пандемия коронавируса и торговая война между США и Китаем усиливают неопределенность.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-52960676
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