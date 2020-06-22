В Китае стартовали испытания парящего в воздухе поезда

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Зинченко Павел
В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке, которая движется по воздуху без контакта с землей. Проект был запущен китайской компанией CRRC Qingdao Sifang Co в Шанхае. Информация об этом появилась в агентстве Синьхуа.
В Китае были начаты заводские динамические испытания прототипа поезда с магнитной подушкой при проектной скорости в 600 км / ч. Поезд движется в воздухе, не касаясь земли. Исследователи провели комплексные испытания тестового образца в различных режимах работы. Это событие знаменует собой крупный прорыв в развитии высокоскоростной левитационной транспортной системы, отметил представитель CRRC Qingdao Sifang.
Из-за некоторых конструктивных особенностей парящий поезд на магнитной подушке издает очень мало шума при движении. Минимальный радиус поворота составляет менее половины радиуса поворота обычных поездов метро, поэтому транспорт будет более маневренным. "Эксплуатационное состояние поезда с магнитной подвеской удовлетворительное и его основные характеристики соответствуют проектным требованиям", - отметил Дин Сансан, заместитель главного инженера проекта.
Сансан также сообщил, что высокоскоростная транспортная система с магнитной левитацией включает в себя такие подсистемы, как тяговый источник питания, управление поездом на основе связи и рельсовый путь.
Проект стартовал в июле 2016 года. В исследовании приняли участие более 30 предприятий, университетов и научно-исследовательских институтов из разных регионов страны. Прототип поезда с магнитной подушкой был изготовлен на линии совместного производства CRRC Qingdao Sifang в мае этого года.
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