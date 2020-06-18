В Google Play стартовало тестирование важной функции

Наряду с бета-версией Android 11 на прошлой неделе Google поделился рядом обновлений для разработчиков приложений. Одно из них, связанное с покупками и выставлением счетов в приложении, представляет собой тест Google Play как "кнопку бесплатной пробной версии и установки", которая одновременно загружает приложение и запускает пробную версию.

Как заметил информационный портал TechCrunch, некоторые приложения в Play Store имеют зеленую кнопку "Бесплатная пробная версия". Слева находится обычная кнопка "Установить", а внизу - новая карта, на которой указана предлагаемая покупка в приложении.

Этот тест является частью Google, предоставляя пользователям больше возможностей для "поиска и покупки товаров вне вашего приложения". Цель состоит в том, чтобы уменьшить "усилия, необходимые пользователям для начала работы". Это позволяет им начать использовать приложение с его полным набором возможностей после установки.

Пока что кнопка "Бесплатная пробная версия и установка" в Google Play доступна только для "ограниченного круга разработчиков". Более широкая Billing Library version 3 также позволяет пользователям расплачиваться наличными в странах, которые поддерживают эту инфраструктуру. Новая версия потребуется для новых приложений в августе следующего года, а существующие должны быть обновлены к ноябрю 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", магазин приложений Google Play избавился от антикитайской программы.

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