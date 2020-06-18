kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.06.2020

BTC/USD

9411.58

ETH/USD

232.16

LTC/USD

43.67

НБУ 18.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии В Google Play стартовало тестирование важной функции
commentss НОВОСТИ Все новости

В Google Play стартовало тестирование важной функции

Разработчики Google Play начали тестировать кнопку для загрузки пробных версий приложений

сегодня, 16:56
Автор:

Зинченко Павел
В Google Play стартовало тестирование важной функции

Наряду с бета-версией Android 11 на прошлой неделе Google поделился рядом обновлений для разработчиков приложений. Одно из них, связанное с покупками и выставлением счетов в приложении, представляет собой тест Google Play как "кнопку бесплатной пробной версии и установки", которая одновременно загружает приложение и запускает пробную версию.

Как заметил информационный портал TechCrunch, некоторые приложения в Play Store имеют зеленую кнопку "Бесплатная пробная версия". Слева находится обычная кнопка "Установить", а внизу - новая карта, на которой указана предлагаемая покупка в приложении.

Этот тест является частью Google, предоставляя пользователям больше возможностей для "поиска и покупки товаров вне вашего приложения". Цель состоит в том, чтобы уменьшить "усилия, необходимые пользователям для начала работы". Это позволяет им начать использовать приложение с его полным набором возможностей после установки.

Пока что кнопка "Бесплатная пробная версия и установка" в Google Play доступна только для "ограниченного круга разработчиков". Более широкая Billing Library version 3 также позволяет пользователям расплачиваться наличными в странах, которые поддерживают эту инфраструктуру. Новая версия потребуется для новых приложений в августе следующего года, а существующие должны быть обновлены к ноябрю 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", магазин приложений Google Play избавился от антикитайской программы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://9to5google.com/2020/06/17/google-play-free-trial-install/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!