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Турция спустит на рельсы собственный электропоезд

Первый турецкий электропоезд сможет вместить 324 пассажира и развивать скорость до 176 км / ч

сегодня, 14:37
Автор:

Зинченко Павел
Турция спустит на рельсы собственный электропоезд

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил в понедельник, что первый электрический поезд турецкого производства начнет работать до конца этого года. Главные испытания планируется провести 30 августа.

"Испытания алюминиевого кузова, покраска, пескоструйная обработка поезда были введены в эксплуатацию в 2019 году", - заявил Адиль Караисмаилоглу во время своего посещения завода Turkish Wagon Industry (TUVASAS), который расположен в северо-западной провинции Сакарья.

Проектные и рабочие скорости первого выпускаемого комплекта поездов были запланированы как 176 км / ч и 160 км / ч соответственно. "Мы работаем над высокоскоростным поездом отечественного производства, который будет развивать скорость в более чем 225 км / ч", - добавил Караисмаилоглу. Министр также подчеркнул, что местное производство поезда станет локомотивом развития турецкой железнодорожной промышленности.

В придачу к этому министр сообщил, что поезд, состоящий из пяти вагонов, может вместить 324 пассажира. Кроме того, самые удобные места будут предназначены для инвалидов.

Как сообщало издание "Комментарии", израильтяне превратили военный беспилотник в аэротакси.


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Источник: https://www.yenisafak.com/en/news/turkeys-indigenous-electric-train-to-serve-by-year-end-3532107
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