TikTok работает над введением возрастного ограничения контента

Разработчики приложения "TikTok" работают над введением оценки и ограничения контента по возрастным категориям. Это необходимо для того, чтобы дети и подростки не могли просматривать контент для взрослых. Об этом сообщает международное издание Reuters. TikTok – довольно популярное приложение именно среди подростков, поэтому разработчики начали задумываться над введением возрастных ограничений. В настоящее время идет тестирование функции, позволяющей родителям или опекунам ограничить детям и подросткам видео с содержанием для взрослых.

TikTok - фото из открытых источников

Компания, принадлежащая китайскому технологическому гиганту ByteDance, заявила, что опирается на стандарты оценки контента, которые используются в фильмах и играх. В заявлении говорится, что пользователи TikTok, которые собственно и создают видео, могли бы самостоятельно указывать, хотят ли они, чтобы их видео могла просматривать только совершеннолетняя аудитория. Платформы социальных сетей сегодня тщательно проверяют относительно того, как они заботятся о безопасности несовершеннолетних пользователей. В США недавно раскритиковали Meta Platforms Inc, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, за то, что она планирует создание Instagram для детей. TikTok, раскритикованный за публикации, пропагандирующие расстройства пищевого поведения, утверждает, что запрещает подобный контент. На этой неделе компания официально заявила, что будет удалять сообщения, где рекламируют широкое содержание о нарушениях питания.

"Мы понимаем, что люди могут бороться с нездоровым питанием и поведением, не имея таких диагнозов", — акцентировали в компании.

Напомним, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский заявил в интервью "Фактам", что его стратегический план – создавать современный украиноязычный контент и продвигать его в мировое информационное пространство через социальные сети. Открытие в Университете культуры первого в мире и в Украине TikToк факультета – тоже часть этого плана, отметил он.

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