TikTok обзаведется собственной образовательной платформой

Социальный медиагигант TikTok сотрудничает с сотнями университетов, экспертов и благотворительных организаций для создания образовательного контента для платформы. "Английское наследие", The Prince's Trust и Кембриджский университет входят в число партнеров, которые будут выпускать контент на заказ при запуске платформы. В числе других участников есть актеры, певцы и психологи, которые представляют широкий спектр навыков. По словам одного из экспертов, новый фокус может обратиться к тенденции микрообучения.

TikTok был загружен более двух миллиардов раз на iOS и Android с момента его запуска в глобальном масштабе в 2017 году. Он позволяет пользователям создавать видео, продолжительностью до 15 секунд с фоновой музыкой. Благодаря успеху, достигнутому на основе созданных пользователями развлекательных видеороликов, стремление включить профессионально созданный учебный контент знаменует собой значительный сдвиг, поскольку компания пытается диверсифицировать свой контент.

В своем разговоре с BBC, Рич Уотерворт, генеральный менеджер TikTok по Европе, сказал, что платформа заметила интерес пользователей к обучающим видео с более чем 7 миллиардами просмотров хештега #LearnOnTikTok. "В дальнейшем, LearnOnTikTok - это то, что мы инвестируем в партнеров и создателей контента с широким спектром профессионального контента. Мы думаем, что это касается использования возможностей TikTok для обучения: эффектов, звука, переходов, инструментов, которые делают его таким увлекательным и веселым, чтобы люди получали удовольствие от обучения", - сообщил Уотерворт.

Как сообщало издание "Комментарии", клон TikTok удалили из Play Store после обвинений в плагиате.

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