США обеспокоены связями китайских техногигантов с военными кругами

Министерство обороны США установило, что 20 ведущих китайских фирм, включая Huawei, принадлежат китайским военным или ими поддерживаются. Список, представленный американским СМИ, включает в себя фирмы видеонаблюдения Hikvision, China Telecoms, China Mobile и AVIC. Результаты расследования могут заложить основу для новых финансовых санкций США против китайских фирм.

BBC сообщает, что этот список был опубликован с целью информирования комитетов конгресса, американских компаний, инвесторов и других потенциальных партнеров китайских компаний относительно роли, которую такие фирмы могут играть в передаче важных технологий китайским военным. Список также, вероятно, будет расти.



Согласно законодательству США, министерство обороны обязано отслеживать фирмы, "принадлежащие или контролируемые" Народно-освободительной армией Китая, и которые действуют в США. В последние месяцы на Пентагон оказывалось давление со стороны законодателей как демократических, так и республиканских партий, чтобы они опубликовали и обновили список китайских компаний.

Белый дом уже предпринял несколько шагов против Huawei и других китайских фирм, в том числе запретил американским компаниям продавать им определенные технологии без специального разрешения.Администрация президента также заявила, что ее торговая война с Китаем, которая привела к тарифам на услуги американских технологичных компаний в миллиарды долларов, стала ответом на кражу коммерческой тайны США.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Huawei запускает собственный голосовой помощник.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!