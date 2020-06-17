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Республика Сан-Марино внедряет собственную электронную валюту

Сан-Марино начнет использовать собственную электронную валюту для ликвидации последствий карантина

сегодня, 16:33
Автор:

Зинченко Павел
Республика Сан-Марино внедряет собственную электронную валюту

Республика Сан-Марино, по всей вероятности, ускорит выпуск своей собственной криптовалюты.

Сан-Марино - это одно из самых маленьких государств в мире, расположенное в Италии, между Эмилией Романья и Марке с населением около 34 тысяч человек. В настоящее время оно борется с посткоронавирусным кризисом и задолженностью в 360 миллионов долларов. Для урегулирования этого долга, согласно сообщениям Milano Finanza, у министра финансов Марко Гатти есть план: выпустить государственные облигации на 500 миллионов для размещения на международном рынке. Существует также план B: выпустить Titano, виртуальную валюту, депонированную на карту Smac. Это электронная карта, широко используется на территории государства.

В рамках этого проект, Titano будет использоваться для выплаты 30% (максимум) зарплат и пенсий. Titano будет использоваться только для "создания ликвидности", чтобы помочь семьям и предприятиям, которые остаются ниже определенного порога. Ее можно будет потратить только в Сан-Марино, и если ее тираж станет чрезмерным, она будет изъят с рынка. Titano будет стоить один евро.

Выпуск этой криптовалюты, или, точнее, электронных денег, является результатом того, что Сан-Марино не может выпускать свою собственную валюту. Titano призвано преодолеть это препятствие. Следует также отметить, что Titano не выглядит настоящей криптовалютой, так как нет упоминания о технологии блокчейна. Эта валюта также будет довольно централизованной, поскольку именно государство будет определять, насколько большими будут поставки Titano, вплоть до вывода электронной валюты с рынка, если она достигнет суммы, превышающей ожидаемую.

Как сообщало издание "Комментарии", неизвестный хакер вернул украденные криптовалюты.


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Источник: https://en.cryptonomist.ch/2020/06/17/san-marino-cryptocurrency-titano/
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